Рекордсмен по нью-йоркским очкам

Артемий Панарин, пропустивший значительную часть укороченного регулярного чемпионата НХЛ из-за скандала с обвинениями в якобы случившемся в 2011 году избиении гражданки Латвии, остается одним из самых ярких форвардов лиги и пытается затащить свой клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» в play-off, а также проникнуть в бомбардирскую топ-десятку. Благодаря голу в очередном матче — против «Нью-Джерси Девилс» — Панарин побил клубный рекорд по количеству очков, набранных в первых 100 матчах за нью-йоркскую команду. До россиянина им владел легендарный Марк Мессье.

Матч, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» на чужой площадке обыграл со счетом 3:0 «Нью-Джерси Девилс», вывел в герои сразу трех российских хоккеистов. Гол и результативная передача в нем оказались в активе чрезвычайно «горячего» в нынешнем сезоне Павла Бучневича. Игравший в воротах «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, про которого все чаще говорят как про дозревающего до элитного уровня голкипера, отразил все 27 пришедшихся в створ бросков. Но в центре внимания все равно очутился Артемий Панарин, автор второго гола команды в заключительном периоде. Собственно, он, по сути, «Нью-Джерси» и добил.

Причина была весомая. Артемий Панарин перешел в «Рейнджерс» перед предыдущим сезоном из «Колумбус Блю Джекетс», и это была его сотая встреча в свитере нью-йоркского клуба. Так вот, в НХЛ, как известно, фиксируются самые разные рекорды. И рекорды по очкам, набранным в первых 100 матчах за клуб,— тоже. Так вот, в «Рейнджерс» достижение до сих пор принадлежало перебравшемуся в Нью-Йорк в 1990-е из «Эдмонтон Ойлерс» Марку Мессье — персонажу легендарному, в свое время считавшемуся чуть ли не идеальным капитаном и вожаком. У Мессье в 100 матчах, открывших нью-йоркскую страницу в биографии, было 137 очков. Панарин, забросив шайбу, превзошел легенду на балл. Хотя в принципе, не случись этот рекорд, Артемий Панарин все равно, конечно, заслуживал бы отличных оценок.

Его карьерным пиком следует считать, видимо, как раз предыдущий сезон. По его итогам российского нападающего включили в тройку претендентов на приз лучшему хоккеисту лиги.

В сезоне текущем он, кажется, вполне мог добиться по крайней мере такого же признания, если бы не февральский скандал, связанный с обвинениями в якобы случившемся в 2011 году избиении в Риге гражданки Латвии, прозвучавшими от тренера Андрея Назарова.

Дело не в имиджевом ущербе от него: обвинения так и не подтвердились. Просто они спровоцировали Панарина уйти в «бессрочный отпуск», чтобы переварить случившееся. Он продлился довольно долго — три недели. И на них пришлось сразу девять матчей «Рейнджерс» в спрессованном пандемией календаре. Из-за паузы Панарин, который еще до нее пропустил две встречи в связи с травмой, недобрал очень много очков, а ведь их количество традиционно считается важным фактором при определении ценности форварда.

Сейчас их у него 43 (13 голов и 30 передач), 24 заработаны в 17 встречах после «отпуска». Это позиция в середине второго десятка бомбардирской гонки, в пяти баллах от первого. На самом деле, если бы не пропуск целой серии игр, Панарин был бы не просто в топ-10, а высоко-высоко в топ-10. Его средняя результативность — 1,39 очка за игру. И вот по этому показателю его опережают лишь два возглавляющих гонку форварда «Эдмонтона» — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Причем Драйзайтль — а именно ему достался прошлогодний Hart Trophy, на который номинировался и россиянин,— опережает совсем незначительно. Его средняя результативность — 1,45 очка за игру.

Впрочем, вероятно, в данный момент больше персональных успехов Артемия Панарина волнуют успехи командные.



«Рейнджерс» находится в тяжелой ситуации. В play-off в этом году выходят по четыре клуба из каждого из четырех дивизионов, а ньюйоркцы в своем идут пятыми. Но и безнадежной ситуацию пока не назовешь. От занимающего четвертую строчку «Бостон Брюинс» «Рейнджерс» отделяют четыре очка. Пусть при двух матчах в запасе у «Бостона», но это все же отыгрываемый отрыв. Во всяком случае, с находящимся в тонусе Панариным.

Алексей Доспехов