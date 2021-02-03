Россия заняла две сотых

Издание The Hockey News представило рейтинг 100 наиболее влиятельных персон в мировом хоккее, в который попали двое россиян. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял восьмое место, а первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), президент санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг — 20-е.
В среду издание The Hockey News представило рейтинг 100 наиболее влиятельных персон в мировом хоккее. На первом месте предсказуемо оказался глава Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Бетмен. Вторым стал заместитель господина Бетмена Билл Дейли, третьим владелец «Бостон Брюинз» Джереми Джейкобс.
Он расположился на восьмом месте, прямо следом за владельцем «Вашингтона» Тедом Леонсисом.
В рейтинг помимо Овечкина попал еще один россиянин — вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), президент петербургского СКА Роман Ротенберг. Он ранее уже включался в рейтинг The Hockey News, но так высоко поднялся впервые — на 20-е место. Даже такие легендарные хоккеисты, как Марио Лемье и Уэйн Грецки, котируются ниже.
Вице-президент Федерации хоккея России, президент петербургского СКА Роман Ротенберг
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Эксперты The Hockey News пояснили причины, по которым тот или иной человек попал в рейтинг. Овечкин, уверены в The Hockey News, наиболее популярный российский спортсмен в соцсетях, его фото красуется на обложке игры NHL-2021, он обладает огромным влиянием на болельщиков и к его мнению прислушивается хоккейное сообщество. 20-е место Романа Ротенберга объясняется тем, что он успешно руководит петербургским СКА и вместе с Игорем Ларионовым активно реализует программу по развитию хоккея.