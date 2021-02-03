Россия заняла две сотых Александр Овечкин и Роман Ротенберг вошли в рейтинг 100 наиболее влиятельных персон в мировом хоккее

Издание The Hockey News представило рейтинг 100 наиболее влиятельных персон в мировом хоккее, в который попали двое россиян. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял восьмое место, а первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), президент санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг — 20-е.

В среду издание The Hockey News представило рейтинг 100 наиболее влиятельных персон в мировом хоккее. На первом месте предсказуемо оказался глава Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Бетмен. Вторым стал заместитель господина Бетмена Билл Дейли, третьим владелец «Бостон Брюинз» Джереми Джейкобс.

Единственным хоккеистом, а не функционером или владельцем клуба в топ-10 рейтинга, стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Он расположился на восьмом месте, прямо следом за владельцем «Вашингтона» Тедом Леонсисом.

В рейтинг помимо Овечкина попал еще один россиянин — вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), президент петербургского СКА Роман Ротенберг. Он ранее уже включался в рейтинг The Hockey News, но так высоко поднялся впервые — на 20-е место. Даже такие легендарные хоккеисты, как Марио Лемье и Уэйн Грецки, котируются ниже.

Вице-президент Федерации хоккея России, президент петербургского СКА Роман Ротенберг Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Эксперты The Hockey News пояснили причины, по которым тот или иной человек попал в рейтинг. Овечкин, уверены в The Hockey News, наиболее популярный российский спортсмен в соцсетях, его фото красуется на обложке игры NHL-2021, он обладает огромным влиянием на болельщиков и к его мнению прислушивается хоккейное сообщество. 20-е место Романа Ротенберга объясняется тем, что он успешно руководит петербургским СКА и вместе с Игорем Ларионовым активно реализует программу по развитию хоккея.

Арнольд Кабанов