В Казани объявили конкурс на концепцию развития прилегающей к РК «Ривьера» территории

В Казани объявлен открытый конкурс на лучшую архитектурную концепцию развития территории общей площадью 8,9 га по улице Сибгата Хакима, прилегающей к киноцентру «Ривьера». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Заказчиком конкурса выступило ООО «Таткравтинвест» (входит в группу компаний Kravt), которое приобрело казанский киноцентр в конце 2020 года.

Заявки на участие принимают до 1 июня, а конкурсные проекты — до 24 июня. Призовой фонд составит 8,1 млн руб. Участники конкурса должны подготовить концепцию сбалансированного развития участка и пешеходной набережной в увязке с концепцией «Парк Горизонтов» Мишеля Пена и концепцией набережной, которую разработало бюро Orchestra.

Ожидается, что на данной земле появится многофункциональный комплекс с концертным залом, двумя отелями, офисами, гостиничными сервисным резиденциями и апартаментами. При этом жилая застройка на данной территории не планируется.

«Участникам конкурса предлагается создать архитектурный ансамбль, гармонично вписанный в панораму акватории Казанки. Застройка должна отражать культурные особенности региона и не мешать визуальному восприятию ансамбля Казанского Кремля. Согласно конкурсной документации, проект благоустройства будет содержать схему озеленения и развития общественных пространств», — отмечается в сообщении.

Напомним, казанское ООО «Таткравинвест» приобрело четырехэтажное здание киноцентра с прилегающим пирсом на Казанке протяженностью 95,6 м и земельными участками общей площадью 2,7 га за 418 млн руб. На прошлой неделе стало известно о том, что развлекательный центр будет снесен.

"Ъ-Казань"