В Казани планируют снести развлекательный комплекс «Ривьера»

В Казани будет демонтировано здание РК «Ривьера», сообщает «Рeальное время».

Отмечается, что клиенты комплекса уже получают отказы в бронировании мероприятия на летний период, им возвращают потраченные деньги. В пресс-службе ГК Kravt Invest — собственника РК «Ривьера» опровергать информацию о сносе не стали. Однако подробности там не рассказали. По данным издания, на месте комплекса могут построить новый жилой комплекс.

Напомним, здание развлекательного комплекса было выкуплено на торгах в конце 2020 года питерской компанией «Кравт Инвест». Стоимость сделки составила всего 418 млн руб. при стартовой цене почти в 900 млн.

"Ъ-Казань"