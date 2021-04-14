Bentley показала 659-сильный кабриолет Continental GT Speed Convertible

Bentley Continental GT Speed Convertible. Фото: Bentley

Bentley Continental GT Speed Convertible. Фото: Bentley

Bentley Continental GT Speed Convertible. Фото: Bentley

Спорткар оснащается 6-литровым турбомотором W12 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая была перенастроена для ускорения переключения передач. Новый Continental GT Speed Convertible стал первой моделью Bentley с электронноуправляемой блокировкой заднего дифференциала и первым кабриолетом марки с полноуправляемым шасси.

Версия Speed также отличается иными настройками адаптивной подвески и активных стабилизаторов в режиме Sport, карбон-керамическими тормозами в базовом оснащении и особым оформлением кузова и салона. Новая модификация Continental GT получила черный декор кузова и 22-дюймовые колесные диски, а также отделку салона, которую покупатели могут выбрать на свой вкус.

Bentley Continental GT Speed Convertible в Европе поступит в продажу летом 2021 года. Появится ли автомобиль в России и когда — не сообщается. Напомним, ранее было представлено купе Bentley Continental GT Speed.