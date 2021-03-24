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Bentley представила 659-сильное купе Continental GT Speed

Компания Bentley представила 659-сильное купе Continental GT Speed — самую мощную версию модели текущего поколения.

Спорткар оснащается 6-литровым турбомотором W12 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая была перенастроена для ускорения переключения передач. Новый Continental GT Speed стал первой моделью Bentley с электронноуправляемой блокировкой заднего дифференциала и первым купе марки с полноуправляемым шасси.

Версия Speed также отличается иными настройками адаптивной подвески и активных стабилизаторов в режиме Sport, карбон-керамическими тормозами в базовом оснащении и особым оформлением кузова и салона.

Новая модификация Continental GT получила черный декор кузова и 22-дюймовые колесные диски, а также отделку салона углепластиком, черной кожей и алькантарой с контрастной красной прострочкой. При этом клиентам доступны и другие варианты декора интерьера.

Bentley Continental GT Speed в Европе поступит в продажу летом 2021 года. Появится ли автомобиль в России и когда — не сообщается.

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