Компания Bentley представила 659-сильное купе Continental GT Speed — самую мощную версию модели текущего поколения.
Bentley Continental GT Speed. Фото: Bentley
Bentley Continental GT Speed. Фото: Bentley
Bentley Continental GT Speed. Фото: Bentley
Bentley Continental GT Speed. Фото: Bentley
Спорткар оснащается 6-литровым турбомотором W12 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая была перенастроена для ускорения переключения передач. Новый Continental GT Speed стал первой моделью Bentley с электронноуправляемой блокировкой заднего дифференциала и первым купе марки с полноуправляемым шасси.
Версия Speed также отличается иными настройками адаптивной подвески и активных стабилизаторов в режиме Sport, карбон-керамическими тормозами в базовом оснащении и особым оформлением кузова и салона.
Новая модификация Continental GT получила черный декор кузова и 22-дюймовые колесные диски, а также отделку салона углепластиком, черной кожей и алькантарой с контрастной красной прострочкой. При этом клиентам доступны и другие варианты декора интерьера.
Bentley Continental GT Speed в Европе поступит в продажу летом 2021 года. Появится ли автомобиль в России и когда — не сообщается.