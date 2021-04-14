Кубань заняла третье место в России по количеству выданных кредитных карт в марте 2021 года

Краснодарский край занял третье место в России по количеству выданных кредитных карт по итогам марта 2021 года. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ), опубликованном 14 апреля.

За первый весенний месяц жители Кубани оформили 55,2 тыс. кредитных карт, что выше февральских показателей на 20%. Лидером рейтинга традиционно стала Москва - 80,5 тыс. кредитных карт (+28%), на втором месте находится Московская область - 68,7 тыс. кредитных карт (+29%).

По данным ОКБ, выдачи кредитных карт в марте в целом по России выросли на 23% по отношению к февралю 2021 года и на 15% к марту 2020 года. Всего банки выдали за месяц 1,2 млн кредитных карт. По словам генерального директора ОКБ Артура Александрович, выдачи кредитных карт впервые с июля 2019 года оказались больше, чем в аналогичный месяц прошлого года. По его словам, это свидетельствует о том, что банки намерены наращивать кредитный портфель. «На этом фоне банки готовы снижать или поддерживать на прежнем уровне процентные ставки, несмотря на повышение Банком России ключевой ставки», - заявил господин Александрович.

Напомним, в Краснодарском крае по итогам второго месяца этого года доля кредитов по кредитным картам с просроченной задолженностью свыше 30 дней от общего количества действующих кредитов данного типа выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,4% и составила 8,5% (год назад был 8,1%). В целом по России этот показатель, по данным НБКИ, составляет 8,1%.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в феврале текущего года банками Краснодарского края было выдано 33,6 тыс. новых кредитных карт. Это на 15,2% меньше, чем в феврале 2020 года (39,6 тыс. карт).

Наталья Решетняк