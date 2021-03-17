Выдача новых кредитных карт в Краснодарском крае снизилась на 15,2%

В феврале текущего года банками Краснодарского края было выдано 33,6 тыс. новых кредитных карт. Это на 15,2% меньше, чем в феврале 2020 года (39,6 тыс. карт), сообщил в Национальном бюро кредитных историй.

По показателю выдачи новых кредитных карт Краснодарский край находится на третьем месте в России после Москвы (51,9 тыс. ед.; -12,2%) и Московской области (40,3 тыс. ед.; -11,3%). В целом по стране в феврале 2021 года было выдано 0,83 млн кредиток. По сравнению с февралем прошлого года этот показатель снизился на 5% (в феврале 2020 года – 0,87 млн ед.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, банки сегодня предоставляют кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка и Персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне. «Восстановление сегмента кредитных карт, прежде всего, связано с их технологичностью и удобством. Здесь банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по кредиткам (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.)», - комментирует эксперт.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в феврале текущего года банки Кубани выдали населению 44,69 тыс. потребительских кредитов. Это на 12,5% меньше, чем в феврале 2019 года.

Дмитрий Михеенко