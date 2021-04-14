В Самарской области за сутки умерли 15 пациентов с COVID-19

За прошедшие 24 часа в Самарской области были выявлены 195 новых зараженных коронавирусной инфекцией. За этот период из больниц региона были выписаны 216 человек, которые ранее переболели COVID-19. Также за сутки в Самарской области скончались 15 человек, у которых подтвердился коронавирус. Об этом в среду сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в Самарской области были зафиксированы более 58,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число умерших с COVID-19 в регионе за этот период достигло 1280 человек.

Георгий Портнов