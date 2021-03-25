В Самаре продлены ограничения из-за COVID-19

Губернатор Самарской области внес правки в постановление об ограничениях из-за угрозы распространения на территории региона коронавирусной инфекции. Документ, подписанный Дмитрием Азаровым, опубликовало областное правительство.

Согласно постановлению, работодатели региона с 1 апреля текущего года смогут переводить в приоритетном порядке на удаленную работу граждан 65 лет и старше. Также руководители компаний и представители профсоюзов Самарской области до конца марта должны обязать граждан этой же категории оставаться дома и соблюдать самоизоляцию. Кроме того, до 11 апреля текущего года в регионе продлен запрет на посещение несовершеннолетними торговых центров и торгово-развлекательных комплексов региона без сопровождения родителей.

Георгий Портнов