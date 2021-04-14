Spotify представил собственный плеер для автомобилей

Стриминговый сервис Spotify анонсировал фирменный плеер Car Thing, предназначенный для использования в автомобиле. У гаджета нет колонок, а для запуска нужна премиум-подписка. Пока компания раздает его бесплатно, но только в США.

Плеер, который работает с Android Auto и Apple CarPlay, можно подключить к автомобилю через Bluetooth-соединение, USB- и AUX-разъемы. Собственных динамиков и выхода в сеть у Car Thing нет. Для воспроизведения контента плеер связывается со смартфоном через Wi-Fi и использует штатную аудиосистему автомобиля.

Car Thing работает только при наличии платной подписки Spotify Premium и пока доступен лишь в США. Компания бесплатно (оплатить нужно лишь доставку) предоставляет его избранным пользователям. Все желающие могут записаться в лист ожидания и рассчитывать на получение гаджета.

Устройство оснащено 4-дюймовым сенсорным экраном, двумя физическими кнопками (ручкой для перемещения по меню и клавишей возврата), поддерживает голосовое управление. Предусмотрены четыре программируемые кнопки, на которые можно вывести любимые подкасты, плей-листы, музыку.

По итогам тестовой эксплуатации у реальных пользователей в Spotify примут решение о серийном выпуске устройства и его открытой продаже.