В России пятый день подряд выявили менее 9 тыс. заразившихся COVID-19

За последние сутки в стране зафиксировано 8326 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 1,87% больше, чем выявили накануне (8173). Число заболевших пятый день подряд не превышает 9 тыс. Общее число случаев достигло 4 666 209.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 1837 (1 053 768 за все время),

Санкт-Петербург — 712 (404 501),

Московская область — 568 (240 302),

Ростовская область — 239 (84 195),

Нижегородская область — 215 (110 892).

За сутки умерли 399 заболевших, что на 18,05% больше, чем накануне (338). Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 104 000. Выздоровели 9447 человек, всего — 4 291 223.

Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:

Москва — 52 (17 412 с начала пандемии),

Санкт-Петербург — 28 (12 693),

Ростовская область — 28 (3824),

Свердловская область — 17 (2880),

Самарская область — 15 (1280).

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией, туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров. Аналогичные решения приняты в отношении Танзании. Ростуризм поддержит туроператоров из-за отмены туров.

Подробнее об ограничениях — в материале “Ъ” «Отдых противотуречит карантину».