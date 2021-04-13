В России четвертый день подряд выявили менее 9 тыс. заразившихся COVID-19

За последние сутки в России зафиксировано 8173 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 1,77% меньше, чем выявили накануне (8320). Общее число случаев достигло 4 657 883.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 1782 (1 051 931 за все время);

Санкт-Петербург — 701 (403 789);

Московская область — 533 (239 734);

Ростовская область — 236 (83 956);

Нижегородская область — 201 (110 677).

За сутки умерло 338 заболевших, что на 22,02% больше, чем накануне (277). Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 103 601. Выздоровели 9611 человек, всего — 4 281 776.

Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:

Москва — 58 (17 360);

Санкт-Петербург — 30 (12 665);

Свердловская область — 16 (2863);

Московская область — 13 (5589).

В мире коронавирус обнаружен более чем у 136,6 млн человек, умерли 2,9 млн заболевших, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Россия находится на пятом месте по общему числу случаев после США (31,2 млн), Индии (13,6 млн), Бразилии (13,5 млн) и Франции (5,1 млн).

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией, туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров. Аналогичные решения приняты в отношении Танзании. Как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, из 30 стран, с которыми Россия ранее открыла авиасообщение, самые высокие цифры заболеваемости COVID-19 зарегистрированы именно в Турции.

Подробнее об ограничениях — в материале “Ъ” «Отдых противотуречит карантину».