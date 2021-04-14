Захарова обвинила НАТО в «науськивании» Киева

НАТО подстрекает украинских политиков к сохранению напряжения в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести ФМ». Евросоюз, по мнению госпожи Захаровой, также «всячески воодушевляет киевский режим».

«НАТО — военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, опять же всячески заигрывает с Киевом. При этом находясь в контакте и тесных взаимоотношениях с киевским режимом, альянс не выражает озабоченности в отношении того, что там (в Донбассе.— “Ъ”) происходит, а наоборот, еще больше науськивает киевских политиков, эти горячие головы, на так называемые свершения, и это происходит много лет. Гибнут дети, женщины, пожилые люди»,— сказала представитель МИДа (цитата по ТАСС).

Мария Захарова считает, что Евросоюз забыл об обязательствах, принятых коллективно в рамках других организаций, наблюдает за происходящим в Донбассе. «ЕС, который представляет собой объединение европейских государств с мощной экономикой и вооруженными силами, спецслужбами, наблюдает за тем, что происходит в самом сердце Европы, и не просто наблюдает, но всячески воодушевляет киевский режим. Речь идет уже не о правах человека, а о первичной безопасности»,— отметила она.

Госпожа Захарова добавила, что ЕС ни разу не призывал Киев «вернуться за стол переговоров» и прекратить «международное политическое безобразие», ужесточив при этом риторику в отношении России. «Минские договоренности, публичную дипломатию, информационную политику, поддержку и в том числе оказание соответствующего влияния на стороны по реализации Минских договоренностей — мы свою часть работы сделали»,— сообщила она.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта. 13 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на заседании комиссии НАТО—Украина абсолютно все государства—члены НАТО высказались в поддержку Украины. Комиссия осудила усиление военного присутствия России на границах и призвала РФ к деэскалации.

Подробнее о позиции НАТО по конфликту в Донбассе — в материале “Ъ” «Североатлантический нюанс».