Североатлантический нюанс

США и их союзники по НАТО крайне обеспокоены «увеличением военного присутствия РФ в Крыму и на границе с Украиной». Эту мысль представители Запада все активнее пытаются донести до Москвы по разным каналам. Во вторник президент США Джо Байден выразил ее в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Безоговорочную поддержку Киев получил и на заседании комиссии Украина—НАТО. В Москве по-прежнему утверждают, что провокации если и будут, то только со стороны Киева. А передислокацию военных в Минобороны РФ объясняют «перемещением американских войск в Европе к российским границам».

«Эскалация напряженности» в районе российско-украинской границы стала темой сразу нескольких многосторонних переговоров, состоявшихся во вторник. Во-первых, об этом говорил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным глава Белого дома Джо Байден. «Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил нашу обеспокоенность в связи с внезапным наращиванием военного присутствия России в оккупированном Крыму и на украинских границах, а также призвал Россию к деэскалации напряженности»,— заявили в Белом доме. В Кремле, в свою очередь, отметили, что Владимир Путин «изложил базирующиеся на минском комплексе мер подходы к политическому урегулированию» на Украине.

Во-вторых, эта тема стала центральной в ходе экстренного заседания комиссии Украина—НАТО, состоявшегося в Брюсселе. В итоговом заявлении тоже говорилось об обеспокоенности — причем практически теми же самыми словами. Кроме того, члены НАТО «похвалили Украину за сдержанность, проявленную перед лицом провокаций со стороны России».

Киев на переговорах в Брюсселе был представлен главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Помимо участия в самом заседании, он по отдельности провел переговоры со своим американским коллегой Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Встречами представитель Киева остался доволен.

«Мы час спокойно обговаривали все ключевые вопросы нашей повестки дня,— заявил господин Кулеба по итогам разговора с Энтони Блинкеном.— Помните, после нашего первого телефонного разговора я написал, что начнется новый день в отношениях между Украиной и Америкой. Сегодня могу уверенно сказать, что день начался, и мы уже его успешно проживаем».

Между тем на пресс-конференции с господином Столтенбергом глава украинской дипломатии давал понять: в Киеве ждут от союзников не просто слов поддержки, но и конкретных действий. «Это может быть новый раунд санкций, который повысит цену российской агрессии. Это может быть прямая поддержка, направленная на укрепление обороноспособности Украины»,— пояснял он. Накануне украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире канала ICTV подчеркнула: такие санкции могут быть направлены «против узкого круга» лиц, окружающих президента Путина, а также на противодействие строительству газопровода «Северный поток-2».

Генсек НАТО же во вторник напоминал, что республике и так оказывается всяческая поддержка. «С 2014 года страны НАТО предоставили Украине значительную помощь самыми разными способами. Союзники по НАТО по разным линиям ввели экономические санкции против России, а также повысили готовность наших сил и военное присутствие в Восточной Европе и Черноморском регионе»,— отмечал он. Глава НАТО также вспомнил о содействии властям Украины в проведении военной реформы, формировании структур безопасности, модернизации вооруженных сил, предоставлении Киеву статуса партнера с расширенными возможностями.

Главным выражением поддержки — и на Украине этого не скрывают — стало бы членство республики в НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. «Для Украины членство в НАТО — это вопрос времени»,— выразил уверенность Дмитрий Кулеба во вторник. Йенс Столтенберг, похоже, испытывал в этой связи меньше оптимизма. На вопрос журналиста о том, сможет ли Киев получить членство в условиях войны в Донбассе и «аннексии Крыма», генсек альянса ответил уклончиво: «Только 30 стран НАТО сообща могут принимать это решение».

Если получение Украиной членства может подождать, угроза полномасштабной войны — проблема безотлагательная. Так считают и в Брюсселе, и в Москве, но ответственность за эскалацию все возлагают на другую сторону. «За последние несколько недель Россия перебросила тысячи военнослужащих в боевой готовности к границам Украины, что является крупнейшим сосредоточением российских войск со времени незаконной аннексии Крыма в 2014 году,— отметил генсек Столтенберг во вторник.— Значительное наращивание военной мощи со стороны России необоснованно, необъяснимо и вызывает глубокую озабоченность». Дмитрий Кулеба его поддержал: «Идет наращивание (военных сил РФ.— “Ъ”) на северо-востоке Украины, в Крыму, на юге и также в Донбассе на востоке». Отметим, что днем ранее возмущение «масштабными передвижениями российских военных, проводимыми без предварительного оповещения» выразили в совместном заявлении главы МИДов стран G7.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что все объяснения по поводу перемещения вооруженных сил по собственной территории уже были даны.

«И насчет того, что мы не представляем ни для кого угрозу. И относительно того, что следует призвать вооруженные силы Украины к тому, чтобы они отказались от провокационных действий»,— добавил он.

Российская сторона обосновывает перемещения войск совместными с Белоруссией учениями «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября. Впрочем, есть и другое объяснение. «Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе»,— сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, отметив, что всего рядом с территорией России «будет сосредоточено 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации». «Реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса, мы приняли соответствующие меры»,— указал он.

Во вторник глава Пентагона Ллойд Остин, находясь в ФРГ, также сообщил о намерении осенью дислоцировать дополнительно 500 военнослужащих в районе немецкого Висбадена — для «обороны и сдерживания» в Европе. На Украине между тем выражают надежды на укрепление своей обороны благодаря американским зенитным ракетным комплексам Patriot. «Украина держит оборону против России не только за нас, но и за Запад. А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие — в Польше. Они должны быть здесь»,— отметил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Time. В Вашингтоне такое предложение, однако, пока не прокомментировали.

Обсуждение того, как именно можно и нужно поддерживать Украину, похоже, будет лишь набирать обороты.

Было объявлено, что в среду главы МИДов и Минобороны стран НАТО проведут экстренную видеоконференцию, участие в которой (очно, из Брюсселя) примут также господа Остин и Блинкен. Кроме того, «военная активность» РФ на границе с Украиной станет в среду центральной темой заседания представителей стран—членов ОБСЕ, созванного по инициативе Киева. В миссии США при ОБСЕ назвали эту встречу «шансом для России объясниться». Правда, представители западных стран вряд ли услышат от Москвы какие-то принципиально новые объяснения.

Марина Коваленко, Павел Тарасенко