Пожар в воронежском селе Мечетка ликвидирован

В 7:46 14 апреля пожар в воронежском селе Мечетка был ликвидирован. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Сообщение о возгорании в переулке Первомайском на окраине села поступило 13 апреля в 13:30. Огонь уничтожил восемь жилых и четыре нежилых дома на общей площади 300 кв. м. Пострадавших не было. К ликвидации пожара привлекалось 67 человек и 20 единиц техники, в том числе 28 человек и восемь единиц техники от МЧС.

Из-за роста класса пожарной опасности, к которому привела погодная аномалия — резкий рост температуры воздуха с 2-3 до 20 градусов тепла, а также порывистый ветер — в ГУ МЧС дают неблагоприятный прогноз на ближайшие дни и призывают не жечь костры и не устраивать палы травы. Для дежурства в Воронежскую область вылетит вертолет Ка-32 авиационно-спасательного центра МЧС России.

Как пережили огонь жители Мечетки — в публикации “Ъ-Черноземье” «Будто Бог на нас обиделся».

Олег Мухин