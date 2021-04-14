Все выселенные покинули Среднеуральский женский монастырь

Руководство Екатеринбургской епархии намерено оперативно исправить нарушения в Среднеуральском женском монастыре, откуда ранее приставы начали выселять жителей. На текущий момент все выселенные из монастыря покинули комплекс и отказались от временного размещения на турбазе «Остров сокровищ», предоставленной правительством Свердловской области, передает ТАСС. Сестры и послушницы могут выбрать любую другую обитель, отметили в пресс-службе епархии.

«Мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее привести жизнь монастыря в соответствие с требованиями безопасности и законного порядка. Насельницам Среднеуральского женского монастыря, которым будет необходима гуманитарная или иная помощь, таковая будет оказана епархией»,— говорится в сообщении.

В епархии добавили, что «в каждой обители нашей митрополии сестры и послушницы будут приняты с сердечной любовью и заботой». «Предлагаем, как и ранее, монашествующим выбрать любой монастырь Екатеринбургской митрополии для продолжения своего монашеского делания»,— сказано в материале.

При этом Екатеринбургская епархия не снимает с себя ответственности «за занимаемую ранее недостаточно жесткую позицию к руководству монастыря, в результате чего оформление зданий монастыря проходило слишком медленно, без своевременного прохождения всех необходимых формальностей».

Бывший духовник обители схимонах Сергий был лишен сана летом 2020 года. Церковь он покидать отказался, однако в декабре его задержали. Позже суд запретил проживание в Среднеуральском женском монастыре. Монахини решили через суд добиваться права на проживание.