Цена биткойна впервые превысила $64 тыс.

Курс биткойна достиг $64 тыс., обновив исторический максимум, следует из данных криптовалютной биржи Binance. По данным на 8:19 мск, курс биткойна ускорил рост до 6,37% и находился на уровне $64,373 тыс.

В прошлый раз биткойн обновил максимум вчера, 13 апреля. Его стоимость превышала $63,77 тыс., а капитализация — $1,32 трлн. Вторая по капитализации ($0,26 трлн) виртуальная валюта эфир также установила исторический рекорд, достигнув отметки $2,29 тыс.

Подробнее о котировках криптовалют — в материале “Ъ” «Инвесторы впали в эфирию».