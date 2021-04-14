Инвесторы впали в эфирию

Ведущие криптовалюты обновили исторические максимумы котировок. 13 апреля стоимость биткойна превышала $63,77 тыс., эфира — $2,29 тыс. Предстоящее IPO одной из крупнейших криптобирж Coinbase на классической бирже NASDAQ подстегивает спрос инвесторов к виртуальным активам. Оптимизма участникам рынка добавляет и ожидание скорого окончания разбирательства в отношении основателей проекта Ripple, которые могут отделаться лишь штрафом.

Согласно данным ресурса coinmarketcap, курс биткойна во вторник 13 апреля достиг очередного исторического максимума — $63,77 тыс. Капитализация ведущей криптовалюты превысила $1,32 трлн. Вторая по капитализации ($0,26 трлн) виртуальная валюта эфир также установила исторический рекорд, достигнув отметки $2,29 тыс. Но самым стремительным из основных криптовалют оказался в последние дни Ripple (XRP), котировки которого достигали $1,74, поднявшись за четыре дня в 1,7 раза.

Оживлению на криптовалютном рынке во многом способствовало ожидание первичного размещения одной из крупнейших криптобирж — Coinbase.

Оно должно состояться в среду 14 апреля на бирже NASDAQ. Coinbase была образована еще в 2012 году, и в настоящее время ее используют более 56 млн клиентов, квартальный объем торгов составил $335 млрд, активы на платформе превышают $223 млрд. В настоящее время капитализация Coinbase оценивается в $156 млрд, исходя из торгуемых на криптобирже FTX пре-IPO контрактов на акции Coinbase. С начала запуска торгов в декабре прошлого года оценка стоимости биржи выросла более чем в пять раз. Стоимость ведущих виртуальных валют с тех пор также многократно выросла: биткойн подорожал в 2,4 раза, эфир — в 3,8 раза, Ripple — в 2,8 раза.

Как отмечает гендиректор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин, IPO Coinbase — это еще один этап в признании криптовалюты за пределами собственно криптовалютного рынка. «Появляется большее количество инструментов для инвесторов, теперь игроки смогут инвестировать как в цифровые активы, так и в акции биржи, бизнес которой будет расти вместе с развитием рынка криптовалют»,— отмечает эксперт. Ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис указывает, что биржа планирует привлечь гигантскую сумму в $100 млрд. Спрос на акции отражает глобальный аппетит, связанный с криптовалютами.

Сохраняется интерес к биткойну и со стороны институциональных инвесторов. Как отмечает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, обозначился растущий спрос на биткойн со стороны страховых компаний, в том числе Liberty Mutual, Starr, MassMutual и New York Life. Они недавно произвели инвестиции в нью-йоркский фонд управления цифровыми активами NYDIG, пояснил эксперт. Господин Мазур не исключает подъема курса биткойна выше $66 тыс. в среднесрочной перспективе.

Кроме того, как обращает внимание господин Сметанин, Ripple сделал еще один шаг в своей легализации как криптовалюты.

Участники рынка ожидают, что основатели проекта Ripple и SEC могут прийти к соглашению в пользу криптовалюты, а она снова будет добавлена на Coinbase, указывает он. Как поясняет Юрий Мазур, рост цены XRP в основном связан с тем, что суд США отклонил запрос Комиссии по ценным бумагам и биржам США о предоставлении личных финансовых отчетов руководителей Ripple, не связанных с токеном XRP. Кроме того, как указывает Янис Кивкулис, в ближайшие дни должен быть запущен мост между XRP и блокчейнами Ethereum и Wanchain. В таких условиях, по его словам, участники рынка нацеливаются на уровень $2.

Вместе с тем итоги судебного разбирательства SEC и основателей Ripple станут определяющими не только для XRP, но и для других криптовалют, считает господин Кивкулис. По его мнению, история Ripple, скорее всего, закончится для нее денежным штрафом. Пока SEC не начинал новых дел в отношении криптовалют, но перемирие может оказаться временным — оно закончится в тот момент, когда появятся жалобы инвесторов, указывает эксперт.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Михайлович