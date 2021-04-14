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Samsung представит «самый мощный Galaxy» 28 апреля

Компания Samsung анонсировала онлайн-мероприятие Galaxy Unpacked, которое пройдет 28 апреля в 20:00 мск. Samsung объявила, что представит на презентации «самый мощный Galaxy». В линейку устройств Galaxy, помимо телефонов, входят и ноутбуки. Компания не раскрыла, устройства какого класса будут представлены на мероприятии.

Ранее издание SamMobile со ссылкой на данные сертификации сообщало, что компания разрабатывает ноутбуки Galaxy Book Pro и Pro 360. Первый из них будет также иметь версию с LTE-модемом, а второй — иметь комплектацию с поддержкой 5G. Южнокорейское издание The Elec также сообщало о том, что Samsung намерена представить новые складные телефоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 2.

Накануне Apple подтвердила, что проведет весеннюю презентацию новых устройств 20 апреля. По данным Bloomberg, Apple представит новые iPad, и, возможно, трекеры для отслеживания вещей AirTags.

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