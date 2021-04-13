Apple представит новинки 20 апреля

Американская корпорация Apple объявила о том, что 20 апреля состоится весенняя презентация компании под названием «Полный расцвет». Она пройдет в Купертино в США, и, по слухам, на ней будут представлены новые iPad и трекеры AirTags.

Ранее информацию о новой презентации Apple раскрыл голосовой помощник Siri, однако сейчас Apple официально подтвердила, когда продемонстрирует новые продукты. Как сообщает Bloomberg, Apple представит новые iPad с дисплеем mini-LED с улучшенной контрастностью без риска выгорания матрицы, а также с новыми процессорами, по мощности сопоставимыми с Apple M1 в Mac. Также Apple, возможно, представит трекеры для отслеживания вещей AirTags — ранее сообщалось, что они должны были выйти в 2020 году.

Евгений Федуненко