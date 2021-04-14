«Роснефть» подала в суд на газету «Собеседник» и ее журналиста Олега Ролдугина

Нефтяная компания «Роснефть» подала иск к газете «Собеседник» и журналисту Олегу Ролдугину, свидетельствуют данные картотеки Арбитражного суда Москвы. Господин Ролдугин сказал, что юрист «Собеседника» сообщил ему об иске о защите деловой репутации.

«Минуту назад юрист наш звонил, об этом сказал. Он сам не в курсе, ждем определения. Не знаем пока, с чем это может быть связано»,— сказал господин Ролдугин «МБХ медиа».

Позднее господин Ролдугин сообщил в своем Telegram-канале, что иск связан с материалом «Собеседника» об объекте «Роснефти» в Красной Поляне. Газета сообщает, что местные жители называют его дачей президента России Владимира Путина. «Собеседник» со ссылкой на документы, выписки и данные госзакупок сообщил, что объект, формально называющийся полигоном научного центра «Биосфера», строился под руководством Управления делами президента и контролем ФСО, а также имеет линии связи с резиденцией «Бочаров ручей».

«Роснефть» к середине апреля подала несколько исков к телеканалу «Дождь» и «Важным историям», а также к радио «Эхо Москвы», агентству Bloomberg и «Новой газете». После обыска в квартире главного редактора «Важных историй» Романа Анина и его ночного допроса по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 2 ст. 137 УК РФ) «Роснефть» заявила, что против компании и ее руководства «развернута масштабная информационная война».