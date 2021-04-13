МИД России выразил озабоченность планами Японии слить воду с «Фукусимы-1»

Правительство Японии не консультировалось с Россией по поводу планов сбросить воду с АЭС «Фукусима-1» в океан и не предоставило достаточную информацию по поводу решения, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Согласно заявлению, МИД РФ серьезно озабочен планами и рассчитывает, что Япония позволит при необходимости проводить радиационный мониторинг в местах сброса.

Токио «не счел нужным провести консультации с соседними государствами, в том числе с Российской Федерацией», а официальная информация «недостаточна» и «не содержит оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона», передаются слова госпожи Захаровой на сайте МИД России. «Выражая в связи с этим серьезную озабоченность, рассчитываем, что правительство Японии проявит должную степень транспарентности и будет информировать заинтересованные государства о своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу»,— сказала она. По словам госпожи Захаровой, МИД России исходит из того, что «в случае необходимости Япония позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться такой сброс».

Правительство Японии утвердило план по сбросу воды в ночь на 13 апреля, сами работы планируется начать через два года. Сейчас на объектах АЭС «Фукусима-1» хранится 1,25 млн т радиоактивной воды, очищенной от стронция и дейтерия, но не от трития. Компания TEPCO, оператор АЭС «Фукусима-1», предупреждала, что место для воды закончится к осени 2022 года.

МИД Китая призвал Японию не сливать воду в океан и заявил, что «оставляет за собой право принимать дальнейшие меры». Южная Корея выразила разочарование решением японского правительства. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс одобрил прозрачность решения и отметил, что Япония, «судя по всему, утвердила подход, соответствующий всемирно принятым стандартам ядерной безопасности».

Как эксперты и соседние страны оценивают решение Японии — в материале “Ъ FM” «"Фукусима-1" рвется в океан».