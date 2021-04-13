«Фукусима-1» рвется в океан

Япония хочет сбросить в океан воду с атомной электростанции «Фукусима-1». Резервуары для хранения почти заполнены. И правительство решило очистить воду, а через два года начать сливать ее. Власти утверждают, что процедура безопасна и обещают контролировать уровень радиации в отходах. Но решение Японии раскритиковали в Китае и Южной Корее. Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла десять лет назад из-за сильнейшего землетрясения в японской истории и мощного цунами. Из-за утечки радиации эвакуировали 150 тыс. человек. А в 2013 году станцию закрыли. Насколько безопасно сбрасывать воду с «Фукусимы» в океан? И есть ли альтернативы такому решению? Об этом — Иван Корякин.

В воде, которая охлаждает поврежденные энергоблоки реактора «Фукусимы», присутствуют как минимум девять радиоактивных изотопов. Сейчас в резервуарах находится более 1 млн тонн опасной жидкости, и власти Японии обещают, что сначала ее очистят, а после разбавят и выльют в океан.

Только полностью очистить зараженную воду невозможно, в ней останется радиоактивный изотоп водорода — тритий. Он не растворится бесследно, а будет накапливаться в морских обитателях, говорит директор по проектам российского отделения Greenpeace Владимир Чупров: «Риск есть, и не нужно думать, что это будет исключительно физический процесс растворения радиоактивных веществ в огромном объеме океанской воды.

Многие радионуклиды — тритий, стронций, — особенно в донных морских видах замещает кальций и встраиваются в панцири морских животных, накапливаясь в них.

При этом, например, через два года после аварии цезий был обнаружен в районе Тайваня. Поэтому сброс в Тихий океан — это самое неудачное решение».

Решение Японии не понравилось соседям — МИД Китая выразил протест, власти Южной Кореи назвали эту идею неприемлемой. Против выступили и японские рыбаки. Они опасаются, что потребители побоятся покупать морепродукты из региона Фукусимы.

В Японии ответили, что китайцы и корейцы сами регулярно сбрасывают в океан воду с низким содержанием трития. А уровень радиации от таких отходов будет в несколько тысяч раз меньше, чем от Солнца. С этим не согласен эксперт программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский: «Это игра с цифрами, игра с понятиями. От Солнца мы можем получить только внешнее облучение. Основная опасность связана с внутренним облучением, с возможностью попадания трития внутрь организма, встраивания его в те самые углеводороды, из которых мы состоим.

Любые дополнительные искусственные радионуклиды в окружающей среде приводят к тому, что они могут попасть внутрь человека, через пищу в первую очередь, и привести к внутреннему облучению.

Там вполне продуктивные моря, идет добыча и морской капусты, и сайры. В них будет повышенная концентрация трития. Да, незначительно, но для кого-то это окажется той самой последней каплей, которая принесет вред здоровью».

В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что решение правительства Японии соответствует мировой практике. Власти страны заявляют, что вода очищена от большинства опасных веществ. Но не от всех, и это еще одна проблема, считает генеральный директор Главного испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар: «В случае доочистки по этим радионуклидам возникает следующий вопрос: даже если все будет доочищено, куда девать ионообменные смолы? То есть те вещества, которые как раз использовались для доочистки, и их радиоактивность в конечном итоге становится гораздо выше, чем той воды, которую они доочистили. Как их потом утилизировать? Они уже не доочистятся. Период их полураспада достигает нескольких десятков тысяч лет. Они могут себе позволить сказать, что будет очищено, но обещать не значит жениться».

В начале 90-х российский Тихоокеанский флот сбросил жидкие радиоактивные отходы в Японское море. На это обратили внимание активисты Greenpeace, их замеры показали десятикратное превышение фоновых значений в воздухе около танкера. Тогда российским властям пришлось оправдываться, а премьер-министр Японии поблагодарил экологов за привлечение внимания к ситуации.

Власти Японии готовятся слить радиоактивную воду в Тихий океан уже несколько лет. И, кажется, укоры соседей им не помешают.

Даниил Бабкин