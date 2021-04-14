Главные анонсы 14 апреля

В Москве Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в заседании попечительского совета Русского географического общества.

В Москве Совет федерации заслушает доклад уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о работе за 2020 год.

Кроме того, в рамках «правительственного часа» заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко расскажет о государственной политике в сферах научных исследований и инновационных разработок в целях обеспечения технологического прорыва.

Coinbase Global Inc., оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, проведет прямой листинг на бирже Nasdaq. Это первая криптовалютная компания, которая станет публичной.

Украина на заседании Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе поставит вопрос о необходимости объявления нового перемирия, приуроченного к пасхальным праздникам. О ситуации в регионе

Иран начнет обогащать уран до 60%. Напомним, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий Иран согласился на потолок обогащения в 3,67%, но после выхода из СВПД США в 2018 году возобновил обогащение до 20%. Для производства ядерной бомбы нужен обогащенный до 90%. Подробнее

В Московском городском суде пройдет отбор присяжных заседателей уголовному делу в отношении Муртази Шадании и Джамбулы Джанашии, обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика). О деле

Пройдут ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов UEFA «Боруссия» (Дортмунд)—«Манчестер Сити» и «Ливерпуль»—«Реал».