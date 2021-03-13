За Япончика заплатили миллионы

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по одному из самых резонансных убийств 2000-х годов — влиятельнейшего вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончик). Как установило следствие, криминального авторитета за несколько десятков миллионов рублей заказал другой «законник» — Илья Симония (Махо), с которым они конфликтовали много лет из-за комсомольского прошлого последнего. Исполнителей удалось вычислить благодаря сложным экспертизам, которые провел Следственный комитет, а их причастность к громкому преступлению подтвердил соучастник преступления, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, еще недавно сам курировавший в СКР расследование резонансных преступлений. В Генпрокуратуре не уточнили, в каком суде пройдет рассмотрение дела по существу, однако, по данным “Ъ”, это будет Мосгорсуд, поскольку один из фигурантов расследования, Джамбул Джанашия, уже заявил ходатайство о суде присяжных.

По данным надзорного ведомства, перед судом предстанут Муртаз Шадания, Джамбул Джанашия и Каха Газзаев. Однако источник “Ъ”, близкий к следствию, уточнил, что судить их на самом деле будут раздельно. Дело в том, что ранее неоднократно судимый за квартирные кражи (похищал драгоценности, в том числе зубные коронки из золота, а также аппаратуру) уроженец Цхинвала Газзаев, признав свою вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого помог СКР раскрыть действия своих сообщников. В связи со сделкой его дело было выделено в отдельное производство и будут рассмотрено Мосгорсудом в особом порядке. Получить комментарии от защитников Газзаева “Ъ” не удалось. В свою очередь, представители других фигурантов утверждают, что, по их версии, «доказательная база по делу слабая».

Как установило главное управление по расследованию особо важных дел СКР, заказчиком убийства Япончика выступал криминальный лидер Махо. Еще в конце 80-х годов прошлого столетия, оказавшись в тулунской тюрьме, Вячеслав Иваньков отказался признать авторитет «смотрящего» за Иркутской областью Ильи Симонии, поскольку тот был в прошлом комсомольцем и отсидел срок за убийство, что не соответствовало статусу вора. Более того, впоследствии по представлению Япончика другие воры, в том числе авторитетнейший Аслан Усоян (Дед Хасан), раскороновали Махо. Однако перебравшись в Италию, Махо договорился с грузинскими «авторитетами», что они вернут ему статус, если будет устранен Япончик — главное препятствие для этого.

В результате в апреле 2009 года Илья Симония сколотил группу, в которую вошли Газзаев, Шадания, Джанашия, а также Нугзар Папава и Астамур Бутба. От заказчика, как сказано в деле, они получили за убийство Иванькова «несколько десятков миллионов рублей», без уточнения суммы. По данным следствия, исполнители где-то купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль «Газель», а также мобильные телефоны. В течение нескольких месяцев они следили за перемещениями Япончика, пока не выяснили, что он является частым посетителем ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе Москвы. Злоумышленники посчитали, что это наиболее удобное место для будущего нападения.

28 июля все пятеро приехали к ресторану на «Газели» и стали следить за Япончиком. Около 20 часов, когда вор в законе выходил из заведения, Бутба, находясь в кузове «Газели», где была оборудована настоящая снайперская точка, выстрелил в него. Тяжелораненого «законника» доставили в больницу, где он скончался 9 октября того же года. Со временем Илья Симония вернул воровской статус, однако многие криминальные авторитеты с этим до сих пор не согласны.

Раскрыть убийство по горячим следам не удалось, поскольку, как говорят сегодня в СКР, следствие и эксперты не располагали спецтехникой, которая могла бы проанализировать телефонные соединения и провести сравнительный анализ следов ДНК, оставленных на месте преступления.

После задержания первых фигурантов дела Папава и Бутба скрылись в Абхазии, гражданами которой являются. Выдать их, как сообщила “Ъ” представитель генпрокуратуры республики, Абхазия не может, поскольку это противоречит ее конституции. Однако в ГП сообщили, что по поручению своих коллег из Москвы провели следственные действия с заочно обвиняемыми. «В соответствии с УПК РА и межгосударственным договором о правовом сотрудничестве, подписанным с РФ, указанные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в случае поступления из компетентных органов Российской Федерации соответствующих материалов дела»,— отметили в надзорном ведомстве Абхазии. По данным “Ъ”, эти материалы будут направлены, скорее всего, после того как Мосгорсуд вынесет решение по уже законченным уголовным делам.

Следует также отметить, что фигуранты этого расследования проверялись на причастность к убийству в 2013 году Деда Хасана, также выступавшего против Махо, однако подозрения не подтвердились. Впрочем, и это преступление считается фактически раскрытым: по данным СКР, в убийстве криминального авторитета принимали участие члены таганской группировки, которые сейчас знакомятся с материалами своего уголовного дела.

Николай Сергеев, Алексей Соковнин