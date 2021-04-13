В Миннесоте застрелившая афроамериканца офицер и шеф полиции подали в отставку

Офицер полиции американского города Бруклин-Сентер (штат Миннесота) Ким Поттер и начальник городского полицейского управления Тим Гэннон подали в отставку, сообщил мэр города Майк Эллиотт. 11 апреля госпожа Поттер застрелила сопротивлявшегося аресту 20-летнего афроамериканца Данте Райте, после чего в городе начались протесты.

«Я действительно считаю, что этого офицера следует уволить»,— приводит CNN слова мэра Бруклин-Сентера.

Как сообщали американские СМИ, полиция остановила автомобиль господина Райте за нарушение правил дорожного движения. Когда нарушитель отказался подчиняться требованиям стражей порядка, один из полицейских выстрелил в него. После этого молодой человек проехал на машине некоторое расстояние и врезался в другую машину. Данте Райте скончался. После его смерти в Бруклин-Сентере начались протесты. Число демонстрантов составило около 500 тыс.

Другое резонансное убийство афроамериканца произошло в Миннесоте в прошлом году. В мае 2020 года афроамериканца Джорджа Флойда при задержании повалили на асфальт, один из полицейских удерживал его, надавил коленом на шею. Задержанный позднее умер в больнице. Видео инцидента разошлось в интернете и стало поводом для массовых беспорядков в США.

О случившемся в Бруклин-Сентере — в материале “Ъ” «Жизни черных имеют повторение».