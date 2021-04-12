В Миннесоте прошли протесты из-за убийства афроамериканца полицейским

В американском городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) около 500 человек вышло на протесты после того, как полицейский при задержании застрелил 20-летнего афроамериканца Данте Райте. Как сообщила местная газета Star Tribune, полиция при разгоне протестующих использовала газ и резиновые пули.

Police have pushed large swath of crowd back across the street, into residential area with tear gas, flash bangs and rubber bullets. This came moments after a few people threw things at police line and organizers yelled at them to stop. pic.twitter.com/w0bK4Or9iN — Liz Sawyer (@ByLizSawyer) April 12, 2021

Как сообщило издание, полиция остановила автомобиль господина Райте за нарушение правил дорожного движения. Когда нарушитель отказался подчиняться требованиям стражей порядка, один из полицейских выстрелил в него. После этого молодой человек проехал на машине некоторое расстояние и врезался в другую машину. Он скончался.

После этого несколько сотен человек собралось у здания городской полиции. Они покрыли граффити вывеску с названием учреждения и скандировали имя застреленного мужчины. Полиция попросила протестующих разойтись, после чего начался открытый конфликт демонстрантов с правоохранителями. Участники протеста, в частности, разбили лобовые стекла двух патрульных машин. Полиция применила слезоточивый газ, светосигнальные устройства и резиновые пули. Как пишет газета, были зафиксированы случаи мародерства. В городе ввели комендантский час.

Год назад в США произошел громкий скандал после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). При задержании полицейский повалил его на асфальт, надавил коленом на его шею и удерживал. Джордж Флойд умер в больнице. Видео инцидента с задержанием разошлось в интернете и стало поводом для беспорядков по всей стране.

О гибели афроамериканца, спровоцировавшей массовые беспорядки,— в материале “Ъ” «Чрезвычайная ситуация на расовой почве».