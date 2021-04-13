Суд арестовал главу администрации Аксайского района на два месяца

Ленинский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста главе администрации Аксайского района Виталию Борзенко. Об этом “Ъ-Юг” сообщил источник в правоохранительных органах. Господин Борзенко пробудет под арестом два месяца.

Напомним, господин Борзенко был задержан вчера в Кисловодске. В отношении него возбуждено уголовное дело об участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). По версии следствия, господин Борзенко являлся членом преступной группы, которая действовала с 2000 года. Следователи считают, что ее участники незаконно завладели землями из фонда перераспределения Аксайского района и организовали на них нелегальные рынки. Всего было использовано шесть участков общей площадью 19,1 га и кадастровой стоимостью более 426 млн руб. По оценке следователей, доход, полученный подозреваемыми от их деятельности, составил 219 млн руб. Кроме того, они провели легализацию еще 13 млн руб. В деле присутствуют еще семеро фигурантов. Они также обвиняются в незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ).

Организатором преступного сообщества следователи считают бизнесмена Карима Бабаева. Подозреваемыми в деле также являются сыновья бизнесмена Вадим и Эдуард Бабаевы и предприниматель Иван Ситько.

Подробнее о деле Виталия Борзенко читайте в материале “Ъ-Юг” «Чиновника приобщили к рыночным отношениям».

Наталья Шинкарева