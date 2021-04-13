Чиновника приобщили к рыночным отношениям

В Кисловодске задержан глава Аксайского района Ростовской области Виталий Борзенко. Его подозревают в участии в преступном сообществе, созданном местным предпринимателем Каримом Бабаевым. По версии следствия, группа в течение 20 лет контролировала незаконные рынки и занималась отмыванием денежных средств. Сумма ущерба превышает 600 млн руб. К настоящему времени задержаны все предполагаемые участники преступной группы кроме Карима Бабаева и одного из его сыновей, которым удалось скрыться.



В понедельник утром в одном из санаториев Кисловодска задержан глава Аксайского района Ростовской области Виталий Борзенко, сообщил “Ъ-Юг” источник в правоохранительных органах. Одновременно в рабочем кабинете главы прошел обыск. В середине дня чиновника доставили в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для избрания меры пресечения. На момент публикации текста о решении суда не сообщалось.

По данным источника “Ъ-Юг”, Виталий Борзенко стал одним из семи фигурантов уголовного дела о действующем на территории района преступном сообществе.

«Виталий Борзенко обвиняется в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ), а также злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Другие фигуранты также обвиняются в незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ)», — рассказал собеседник “Ъ-Юг”.

По версии следствия, группа действовала с 2000 года. Следователи считают, что ее участники незаконно завладели землями из фонда перераспределения Аксайского района и организовали на них нелегальные рынки. Всего было использовано шесть участков общей площадью 19,1 га и кадастровой стоимостью более 426 млн руб. По оценке следователей, доход, полученный подозреваемыми от их деятельности, составил 219 млн руб. Кроме того, они провели легализацию еще 13 млн руб.

Организатором преступного сообщества следователи считают предпринимателя Карима Бабаева, следует из документа, опубликованного адвокатом Василием Литвиновым в Instagram. Источник “Ъ-Юг” в правоохранительных органах подтвердил его подлинность.

В документе указано, что подозреваемыми по делу также проходят сыновья бизнесмена Вадим и Эдуард Бабаевы и предприниматель Иван Ситько. По данным Telegram-канала Rostov.com, оперативники задержали всех предполагаемых участников преступной группы кроме Карима Бабаева и одного из его сыновей, которым удалось скрыться.

Виталию Борзенко 62 года, он уроженец села Развильного Песчанокопского района Ростовской области. Начал чиновничью карьеру в конце 1980-х. Пост главы администрации Аксайского района занимает с 1994 года. В 2020 году с ним был заключен очередной контракт на пять лет.

Женат, отец двоих дочерей. Общая сумма декларированного дохода господина Борзенко за 2018 год превысила 1,7 млн руб. Официально в его собственности находился участок площадью 1,6 тыс. кв. м, дом площадью 330,9 кв. м и гараж. В то же время его супруга за 2018 год заработала более 4,4 млн руб., в ее собственности на то время находились участок площадью почти 1,2 тыс. кв. м, доля в квартире площадью 60,9 кв. м, нежилые здания площадью 1,2 тыс. и 107 кв. м, нежилое помещение площадью 135,6 кв. м и легковой автомобиль BMW Х6.

Виталий Борзенко состоит в «Единой России».

«При поступлении официальной информации будут выполнены действия по приостановке членства в партии в соответствии с действующими нормами устава партии»,— сообщили в региональном отделении партии.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Карим Бабаев является совладельцем семи предприятий, из которых три находятся в «негативном списке», так как подаваемые о них сведения в ФНС были признаны недостоверными. Иван Ситько руководит тремя компаниями и является учредителем еще пятнадцати, две из которых также попали в «негативный список».

Кристина Федичкина