Акции «Яндекса» упали после обвинений со стороны ФАС

Цена акции «Яндекса» снизилась на 7,1%, до 4510 руб., к 18:33 мск, следует из данных Мосбиржи. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании из-за неисполненного предписания ведомства о прекращении дискриминации на рынке поиска в интернете.

К 19:49 мск цена акции «Яндекса» составила 4596,6 руб.

24 февраля стало известно, что ФАС нашла признаки нарушения антимонопольного законодательства в работе поиска «Яндекса». Так, по мнению службы, «Яндекс» предоставляет преимущественные возможности по продвижению в собственной поисковой системе для сервисов, входящих в группу «Яндекса». В феврале же ведомство предписало, что конкуренты должны получить доступ к такому функционалу, а их продукты — отображаться в поисковой выдаче по тем же правилам, что и собственные сервисы компании. 1 апреля стало известно, что «Яндекс» попросил об отсрочке исполнения предписания.

Подробнее о претензиях ФАС к «Яндексу» — в материале “Ъ”.