Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Яндекса», поскольку компания не исполнила предписание ведомства о прекращении дискриминации на рынке поиска в интернете, сообщается на сайте службы. Регулятор пригрозил компании оборотным штрафом, если факт нарушения будет установлен.

24 февраля стало известно, что ФАС нашла признаки нарушения антимонопольного законодательства в работе поиска «Яндекса». Так, по мнению службы, «Яндекс» предоставляет преимущественные возможности по продвижению в собственной поисковой системе для сервисов, входящих в группу «Яндекса».

Речь идет о виджетах — так называемых колдунщиках, которые позволяют пользователям искать билеты, квартиры, объявления и другие товары и услуги без перехода на отдельную страницу. Многие компании, включая ivi, «Туту.ру», Avito, ЦИАН, Profi.ru, ранее жаловались, что «Яндекс» не предоставляет аналогичные возможности в своей поисковой выдаче для их продуктов, тем самым злоупотребляя доминирующим положением.

В феврале же ведомство предписало, чтобы конкуренты смогли получить доступ к такому функционалу, а в поисковой выдаче их продукты отображались по тем же правилам, что и собственные сервисы компании. 1 апреля стало известно, что «Яндекс» попросил об отсрочке исполнения.

В «Яндексе» сообщили, что не согласны с обвинением в ограничении конкуренции и готовы отстаивать свою позицию. «Обогащенные ответы на поиске — это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям. Свыше 30 тыс. компаний уже бесплатно используют нашу технологию обогащенных ответов»,— добавили там, отметив, что уже расширяют «доступные технологии обогащенного ответа для наших партнеров».

Дмитрий Шестоперов