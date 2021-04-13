Агрегатор такси Grab объявил параметры своего IPO на бирже NASDAQ

Сегодня популярный в Азии агрегатор такси сингапурская компания Grab официально сообщила о предварительных параметрах первичного размещения своих акций в США, о котором ранее было известно лишь со ссылкой на источники в СМИ. Grab сообщила, что размещение состоится в ближайшие несколько месяцев на бирже NASDAQ, акции будут торговаться под символом GRAB. Компания ожидает, что при IPO она выручит за свои акции около $4,5 млрд, а всю компанию инвесторы могут оценить в $40 млрд.

Размещение акций произойдет в рамках слияния со специальной компанией (SPAC) под названием Altimeter Growth, которая уже торгуется на NASDAQ. По сравнению с традиционным IPO, осуществляемым при помощи инвестбанков-андеррайтеров, процесс размещения при помощи SPAC дешевле и проще, переговоры по такому слиянию менее прозрачны, оценка компании в меньшей степени опирается на реальный спрос со стороны инвесторов, а финансовые результаты компании проверяются не так строго.

IPO сервиса Grab может стать не только одним из крупнейших в мире в этой году, но и рекордным для размещений при помощи SPAC. По данным исследовательской компании GlobalData, с января по начало апреля в ходе так называемых SPAC IPO в США были привлечены рекордные $87,6 млрд, всего с начала года было проведено 301 такое размещение.

Евгений Хвостик