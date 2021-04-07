Сервис такси Grab проведет размещение в Нью-Йорке через крупнейшее в истории слияние со SPAC

Сингапурский сервис такси Grab уже на этой неделе может разместить свои акции в Нью-Йорке, пишет Financial Times. Компания намерена провести листинг через слияние со специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям (SPAC). По данным газеты, Grab по итогам IPO будет оценен в $35 млрд, а само слияние станет крупнейшим в истории для сделок частного бизнеса со SPAC.

Сервис намерен выйти на биржу через слияние с одним из фондов американской инвесткомпании Altimeter Capital Management — Altimeter Growth 1. Тот привлек в ходе IPO в прошлом году $450 млн, а его акции с тех пор выросли на 25%.

Сам Grab для совершения сделки привлечет порядка $2,5 млрд за счет частных инвестиций в публичный капитал (PIPE). Такие сделки обычно проводятся одновременно со SPAC IPO и позволяют аккредитованным и институциональным инвесторам покупать акции непосредственно у публичной компании, как правило, ниже рыночной цены.

Кирилл Сарханянц