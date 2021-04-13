В Краснодаре начался капремонт улицы Тополиной

По ул. Тополиной на участке от ул. Жигулевской до ул. Автомобильной вместо гравийной организуют асфальтобетонную дорогу. Здесь появятся тротуары и велосипедные дорожки, парковочные места, а также фонари, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

Также на этом участке улицы проложат новые сети ливневой канализации протяженностью 1,3 км и установят канализационно-насосную станцию.

«С 17 апреля до 17 мая проезд на участке ул. Тополиной от ул. Автомобильной до проезда к ул. Московской будет ограничен в связи с работами по переустройству сетей ливневой канализации, силовых кабелей и сетей связи», - говорится в сообщении.

Ремонт будет выполнен за счет облигационных займов. Протяженность участка составляет 1,5 км.

Как писал “Ъ-Кубань”, в марте в краевой столицы начались работы по реконструкции улицы Черкасской на участке от улицы Восточно-Кругликовской до улицы Героев Разведчиков. Работы также будут произведены за счет облигационных займов.

Андрей Ульченко