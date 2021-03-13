Улицу Черкасскую в Краснодаре расширят до трех полос

В столице Кубани стартовали работы по реконструкции улицы Черкасской на участке от улицы Восточно-Кругликовской до улицы Героев Разведчиков. Работы будут произведены за счет облигационных займов, сообщили в мэрии.

Реконструкция Черкасской стартует 15 марта. На участке протяженностью 700 м ланируется расширение автодороги до трех полос движения, устройство асфальтированного тротуара шириной 2,25 м, устройство ливневой канализации, установка 24 опор освещения, переустройство воздушной линии электропередач, силовых кабелей, сетей связи и тепловых сетей, а также устройство газопроводов среднего и низкого давления. После этого специалисты установят дорожные знаки, нанесут дорожную разметку, обустроят газоны, высадят деревья и кустарники.

«Всего в 2021 году за счет облигаций мы планируем привести в порядок семь участков, два из них мы закончим в следующем году — это подъезд к хутору Копанскому и улицу Тополиную. Все эти участки дорог у нас никогда капитально не ремонтировались, поскольку не было источников финансирования. Сегодня такая возможность появилась. Общая стоимость работ составляет практически 2 млрд руб., протяженность дорог — около 17 км», — сказал заместитель главы Краснодара Артем Доронин.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в декабре минувшего года федеральный Минфин согласовал выпуск муниципальных облигаций Краснодара на сумму 1,6 млрд руб., при этом номинальная цена одной облигации составит 1 тыс. руб. Глава кубанской столицы Евгений Первышов тогда отметил, что полученные от размещения инфраструктурных облигаций средства город сможет направлять на содержание парков, скверов и бульваров. Кроме того, Краснодару нужны средства на реконструкцию уже существующей дорожной сети и на строительство новых дорог. Основную часть средств от облигационных займов в городской администрации планируют направить на прокладку автомобильных дорог по уже готовым проектам.

Дмитрий Михеенко