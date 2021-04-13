СМИ: израильское судно атаковано у побережья ОАЭ

Израильское судно было атаковано во вторник, 13 апреля, у берегов эмирата Фуджейра (ОАЭ). Об этом первым сообщил ливанский телеканал «Аль-Маядин». По предварительным версиям, судно Hyperion Ray, шедшее из Кувейта под багамским флагом, было атаковано ракетой, выпущенной с корабля или беспилотника.

Hyperion Ray принадлежит компании, которая также владеет судном, атакованным в феврале в Оманском заливе. Тогда и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и министр обороны Бени Ганц возложили ответственность за инцидент на Иран.

А чуть позже уже Тегеран заявил, что подозревает Израиль в организации теракта на иранском судне Shahr e Kord у побережья Сирии в Средиземном море. Причиной взрыва стало установленное на борту взрывное устройство. Следом, в конце марта, в Аравийском море было обстреляно грузовое судно израильской компании XT Management, шедшее из Танзании в Индию.

Неделю назад в Красном море было атаковано другое иранское судно. Таким образом после сегодняшнего инцидента в необъявленной морской войне, разворачивающейся последние два месяца, Иран вышел в лидеры, поведя в счете 3:2. Впрочем, израильские и американские СМИ утверждают, что с 2019 года Израиль атаковал более десятка иранских судов.

Очередная атака в море совпала с обещанием иранских властей отомстить Израилю, если будет подтверждена информация о том, что именно «сионистский режим» причастен к взрыву на заводе по обогащению урана в Натанзе в минувшее воскресенье.

Марианна Беленькая