«Магас» призвал присяжных

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению третьего уголовного дела террориста Али Тазиева (позывной «Магас»), который уже получил два пожизненных срока за серию терактов и покушение на бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. В этот раз Али Тазиев обвиняется в создании преступного сообщества «Вилайят Галгайче», руководстве бандформированиями, посягательстве на жизнь правоохранителей и военнослужащих, убийстве, умышленном уничтожении имущества, а также в незаконном обороте оружия и в изготовлении бомб. «Магас» просил суд рассмотреть его дело с присяжными заседателями, но суд отклонил его ходатайство.

В Южном окружном военном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу Али Тазиева («Магаса»), обвиняемого в создании преступного сообщества, руководстве бандой, посягательстве на жизнь правоохранителей и военнослужащих, убийстве, умышленном уничтожении имущества, а также в незаконном обороте оружия и изготовлении бомб — ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 209, ст. 317, пп «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ст. 317, ч. 2 ст. 167, ст. 317, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 167, ст. 317, ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 223 УК РФ. По словам представителя пресс-службы суда, обвиняемый Али Тазиев заявил ходатайство о рассмотрении его уголовного дела с участием присяжных заседателей. Кроме того, он выступил на заседании с заявлением, в котором выразил недоверие Южному окружному военному суду, пояснив свою позицию тем, что суд в 2013 году и в 2015 году вынес ему два обвинительных приговора с пожизненным сроком наказания.

Подсудимый Али Тазиев просил направить его дело на рассмотрение по территориальной подсудности, по месту совершения инкриминируемых ему преступлений.

Его защитник Аракси Касабян поддержала позицию подсудимого. Однако суд, заслушав доводы сторон, отклонил ходатайство о разбирательстве дела коллегией присяжных, полагая, что оно не подлежит удовлетворению. Он также оставил без рассмотрения заявление подсудимого об изменении подсудности дела, назначив на 27 апреля первое заседание по существу разбирательства.

По версии СКР, в начале октября 2007 года руководители запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ» Доку Умаров и Али Тазиев создали многочисленные организованные преступные сообщества («вилайяты»), действовавшие на Северном Кавказе. Али Тазиев возглавил «Вилайят Галгайче» («ингушский сектор кавказского фронта», распространившийся впоследствии и в Северной Осетии), целью которого было нарушение российской территориальной целостности и создание независимого государства с шариатской формой правления. Для реализации намеченного Али Тазиев с сообщниками планировали совершить несколько нападений на организации и госучреждения Ингушетии и Северной Осетии. Среди объектов нападения были выбраны административные здания пограничного управления ФСБ РФ по Ингушетии, расположенного в Назрани, войскового гарнизона Сунженского района, стационарные контрольные посты милиции «Волга-16» и «Волга-17» МВД по Ингушетии и контрольный пост милиции №105 МВД по Республике Северная Осетия — Алания.

Боевикам удалось привлечь в свои отряды в период с 2007 по 2010 год более 500 человек.

Вооруженные группы формировались по этническому признаку из числа жителей одного населенного пункта либо района. Участники группировки должны были распространять идеи радикального ислама среди знакомых, активно заниматься спортом, приобретать удобную для ведения боя одежду, медикаменты, оружие и боеприпасы. Активные члены бандформирований поддерживали связь между собой через радиостанции, а рядовые обязаны были регулярно менять телефонные аппараты и сим-карты, оформленные на других лиц. Следователи утверждают, что по указанию Али Тазиева участники преступного сообщества нападали на военных и правоохранителей, похищали граждан, вымогали у их родных деньги и убивали заложников, чьи близкие отказывались от выкупа.

Именно боевики «Вилайята Галгайче» ограбили банк в Назрани в начале 2010 года, похитив 40 млн руб., они же совершили теракт на Центральном рынке Владикавказа 9 сентября 2010 года. В результате подрыва «Волги», управляемой террористом-смертником, погибли 19 человек и 240 получили ранения, а также было уничтожено и повреждено имущество граждан и организаций на общую сумму свыше 20 млн руб.

Отметим, что осенью 2013 года «Магас» получил свой первый приговор. Тогда он обвинялся в серии терактов — подрыве междугородного автобуса «Икарус-256» на вокзале Невинномысска Ставропольского края в 2007 году, взрыве на территории ОВД по городу Назрани и Назрановскому району, покушении на главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в 2009 году. По двум эпизодам ему было назначено пожизненное заключение, по остальным — различные сроки.

Путем сложения наказаний суд приговорил его к пожизненному лишению свободы, а также к оплате исков пострадавших на общую сумму 213 млн руб.

Чтобы огласить весь список доказательств и резолютивную часть приговора, коллегии из трех судей понадобилось больше девяти часов.

Уголовное дело в отношении «Магаса» насчитывало 440 томов, по нему были допрошены 1,2 тыс. человек, в том числе 991 потерпевший. В ходе судебного следствия в качестве свидетеля был допрошен и президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, призвавший боевика «покаяться в содеянном». На что обвиняемый заявил, что «никого не убивал и не отдавал подобных приказов». Интересно, что на предварительном следствии Али Тазиев активно сотрудничал с прокуратурой, благодаря чему были уничтожены десятки боевиков, найдены их схроны и базы, в дальнейшем он частично изменил показания, признавшись лишь в участии в бандформировании и хранении оружия. Остальные показания, по версии его защиты, были даны под психологическим давлением со стороны следствия.

Второе пожизненное заключение Али Тазиев получил в июле 2015 года за участие в нападении на Республику Ингушетия в ночь с 21 на 22 июня 2004 года, в результате которого погибли 98 человек и 113 получили ранения — в основном это были сотрудники правоохранительных органов.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону