Магас зашел на третье пожизненное

В главном следственном управлении СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела уроженца Ингушетии Али Тазиева, больше известного по позывному Магас. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства. За целую серию преступлений, включающую организацию преступного сообщества и убийства силовиков, Тазиев может получить очередной пожизненный срок. Ранее такое наказание ему назначалось уже дважды.

ГВСУ СКР по СКФО обвиняет Магаса, отбывающего пожизненный срок в колонии особого режима «Черный дельфин», в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), бандитизме (ст. 209 УК РФ), посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317 УК РФ), незаконном обороте оружия и изготовлении взрывных устройств (ст. 222, ст. 223 УК РФ), а также в умышленном повреждении имущества (ст. 167 УК РФ). Обвинения относятся к периоду 2009–2010 годов.

По версии следствия, в октябре 2007 года Али Тазиев совместно с российским террористом номер один Доку Умаровым «создал преступное сообщество, которым руководил вплоть до июня 2010 года».

На территории Ингушетии Тазиев создал несколько бандитских групп «для нападения на граждан и организации».

По данным следствия, члены этих групп во главе с Тазиевым с сентября 2009-го по март 2010 года неоднократно покушались на сотрудников ингушской полиции, военнослужащих Минобороны России, а также совершали нападения и убийства мирных жителей, в частности жителей ингушского селения Барсуки.

Прокурор главного управления Генпрокуратуры РФ по ЮФО и СКФО Елена Усачева пояснила “Ъ”, что, согласно материалам дела, обвиняемый в 2009–2010 годах организовал три вооруженных нападения на посты ДПС Назрановского района Ингушетии, «в результате чего девять сотрудников полиции и одиннадцать военнослужащих получили ранения, а четыре человека, включая двух гражданских лиц, случайно оказавшихся на месте преступления, убиты». В декабре 2009 года участники банды под руководством Али Тазиева на автодороге М-29 «Кавказ» совершили подрыв бронетранспортера войсковой части №3918 внутренних войск МВД, в результате которого четверо военнослужащих, находящихся в машине, получили ранения.

Как уточнили в СКР, в настоящий момент по уголовным делам Магаса объявлены в федеральный и международный розыск восемь боевиков. Дела в отношении еще 12 прекращены в связи с их смертью — террористы были ликвидированы в ходе спецопераций. Всего же за период с 2011 по 2020 год осуждены и приговорены к срокам от семи лет до пожизненного лишения свободы более 20 участников преступного сообщества, которым руководил Тазиев.

Сам он по приговору Северо-Кавказского военного окружного суда (сейчас Южный окружной военный суд) уже отбывает пожизненный срок. В октябре 2013 года суд признал его виновным в организации нападения на Назрань в июне 2004 года, когда были убиты 98 человек, большинство из которых являлись сотрудниками правоохранительных органов, а 113 получили ранения, а также за подрыв рейсового автобуса в Невинномысске в 2007 году. В результате взрыва бомбы, упакованной в пакет из-под сока, в салоне «Икаруса» погибли трое пассажиров, а еще 17 были ранены. Суд посчитал также доказанным факт организации Тазиевым покушения на главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в 2009 году, и взрыва в ОВД по городу Назрань и Назранскому району Ингушетии в том же 2009 году. Всего же, по данным следствия, в результате организованных Магасом терактов погибли 26 человек и еще 308 получили ранения разной тяжести.

В июле 2015 года суд, несмотря на заявления подсудимого о том, что на него в ходе следствия оказывалось давление, второй раз приговорил Али Тазиева к пожизненному сроку в колонии особого режима.

Как сообщили в СКР, в настоящий момент расследование по уголовному делу преступного сообщества, созданного Магасом, еще не закончено: «Принимаются активные меры для установления других участников преступной организации, совершивших нападение… проверяется причастность еще ряда лиц, устанавливаются их роль и действия в составе преступного сообщества».

Уголовное дело Али Тазиева будет рассмотрено по существу в Южном окружном военном суде.

Александра Ларинцева, Пятигорск