С «Миру» по копейке

Депутаты предлагают ЦБ установить предельный размер эквайринговой комиссии для национальных карт «Мир». Это, с одной стороны, поможет предпринимателям снизить расходы на расчеты, с другой — повысит популярность карт у ритейлеров. Однако у регулятора есть и собственные интересы на платежном рынке: ЦБ предпочитает с теми же целями ограничивать комиссии за платежи в своей системе быстрых платежей (СБП). Эксперты считают, что подобные нерыночные требования и практики обусловлены самим фактом наличия государственной платежной инфраструктуры, в которой начинают путаться социальные и коммерческие задачи.

Комиссия Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям 6 апреля подняла вопрос об ограничении размера комиссии за эквайринг с использованием платежной системы «Мир» (оператор НСПК). «Считаем важным и целесообразным принятие Банком России решения по установлению предельного размера ставки комиссии за эквайринг для организаций и предпринимателей, осуществляющих свою деятельность непосредственно с использованием платежных терминалов российской платежной системы "Мир",— отметил глава комиссии Валерий Головченко.— То есть MasterCard и Visa пусть живут своей жизнью, а у нас есть своя платежная система, почему бы не стимулировать ее».

В ЦБ готовы рассмотреть обращение. Однако там отмечают, что ограничение эквайринговых комиссий негативно сказывается на развитии платежного рынка. «Что касается ввода таких ограничений в отношении карт "Мир", то это поставит национальную платежную систему в неравные условия с международными,— подчеркнули в Банке России.— Такой подход снизит заинтересованность банков работать с ней, стимулируя развитие иностранных карточных систем, а это не отвечает национальным интересам».

Зато регулятор не против поддержать собственную СБП, утверждая, что ее развитие позволит «сохранить баланс интересов всех участников рынка».

Комиссии, которые банки могут взимать с торгово-сервисных предприятий за оплату через СБП, уже ограниченны и составляют не более 0,7% от суммы трансакции в зависимости от вида деятельности ТСП, но не выше 1,5 тыс. руб. Это в 2,5–3 раза ниже эквайринговых ставок (в среднем 1–2,5%).

В НСПК к идее депутатов также относятся осторожно. «Неаккуратное ограничение или регулирование могут привести не к стимулированию, а к дестимулированию использования карт конкретной платежной системы»,— подчеркивают там.

По данным отчетности РСБУ, чистая прибыль НСПК за 2020 год составила 8,2 млрд руб. На конец прошлого года выпущено 95 млн карт «Мир», доля рынка — 30,6%.

Финансисты, получающие долю эквайринговой комиссии, идею предсказуемо не поддерживают. «В ближайшем будущем мы не видим возможностей для снижения расходов эквайеров и, как следствие, снижения ставок по эквайрингу»,— пояснили в пресс-службе ВТБ. «Рынок платежей достаточно разнообразен, и кроме непосредственно карт появляются новые механизмы оплаты, в том числе QR-коды, и более целесообразно развивать многообразие платежных инструментов, создавая рыночные механизмы конкуренции»,— согласен председатель совета директоров платежной системы «Золотая корона» Николай Смирнов.

Независимые эксперты между тем считают в принципе неправильным и дестабилизирующим рынок развитие каких-либо платежных инструментов в рамках государственных структур и нормативное закрепление обязанности их использования.

«Очевидно, что создаваться такие системы должны только для достижения тех целей, которые обоснованно рыночными механизмами достигнуты быть не могут. Однако поддержка торговли вряд ли относится к разряду социальных задач»,— подчеркивает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов добавляет, что «главная дискриминация» уже произошла в ходе принудительного перевода зарплат бюджетников, пенсий и социальных льгот в базу карт «Мир».

Ксения Дементьева