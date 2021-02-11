Mastercard переведет цифровую валюту

В течение года Mastercard начнет проводить операции с криптовалютами. В компании заявили, что будут поддерживать только отдельные варианты, которые отвечают ее требованиям. В первую очередь Mastercard намерен начать работу со стейблкойнами, то есть теми, которые обеспечены реальными активами. На фоне этих новостей курс биткойна обновил исторический максимум — за прошедшие сутки его цена выросла на 4% и превысила $48 тыс. Но будет ли Mastercard поддерживать биткойн? И будут ли расширенные возможности доступны в России? Разбирался Иван Якунин.

Mastercard не в первый раз заигрывает с криптовалютами и блокчейн-платформами. Летом 2019 года Facebook представил собственную валюту — Libra, которая как раз относилась к категории стейблкойна. В проект вошли больше 20 компаний, в том числе Mastercard, Visa, eBay и PayPal. Уже осенью последняя вышла из партнерства, после того как в ФРС высказали опасения касательно безопасности использования криптовалюты. В частности, регулятор заявил о проблемах с конфиденциальностью, риском отмывания денег и об угрозе финансовой стабильности. Вслед за PayPal проект покинули и другие игроки, в том числе Mastercard.

Между тем разговоры о перспективности такого платежного средства, как криптовалюта, продолжаются, а неделю назад Tesla сообщила, что вкладывает $1,5 млрд в биткойн и вскоре позволит клиентам расплачиваться за автомобили с помощью этой криптовалюты. Пытаясь следовать за трендом, Mastercard вновь возвращается в игру, говорит управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов: «Они видят, как получается у Маска, видят, как Revolut внутри себя позволяет пользователям покупать биткойн, не выводить его, но покупать и хранить. И платежная система не может себе позволить стоять в сторонке».

Другой вопрос, сможет ли Mastercard уложиться в заявленные сроки, ведь помимо технической стороны нужно согласовать проект с регуляторами. Вполне вероятно, что реальные сроки будут сдвинуты, а пока же компания решила подогреть интерес к своей деятельности, продолжает Александр Бутманов: «Средняя цифра — полтора года, потому что у тебя сначала идут инициативы, обсуждение, парламентские какие-то вопросы, дальше имплементация, подзаконные акты, нормативы. Поэтому мне кажется, что в каком-то смысле пиарщики и директоры по инновациям отрабатывают свой хлеб, чтобы не выглядеть бледно на фоне своих коллег».

Владельцы криптовалют давно ждут продукт, который позволит проводить трансакции быстро, удобно и с минимальной комиссией. И, вероятно, смогут подождать еще немного, если Mastercard удастся учесть все эти пожелания на своей платформе. Но сможет ли она обслужить всех желающих? Генеральный директор Консалтингово-аналитического союза Артем Генкин считает, что в первое время ограниченным будет не только круг криптовалют, но и категории клиентов: «Из первой двадцатки я вижу максимум три позиции, которые могли бы в этом качестве быть представлены. Не менее важный вопрос, какие контрагенты будут задействованы при операциях с этими валютами, а это не будет неограниченный круг, то есть с кем Mastercard позволит взаимодействовать по переводам из фиатных денег в криптовалютные активы и наоборот. В первую очередь ограничения, на мой взгляд, могут быть связаны с применением стандартных требований антиотмывочного характера».

Сооснователь платформы для криптофондов Tokenbox Владимир Смеркис, впрочем, не исключает, что первым делом Mastercard начнет работать с крупнейшими криптовалютами. Правда, инвесторы из России, вероятнее всего, воспользоваться этой возможностью не смогут, несмотря на вступивший в силу закон о легализации криптовалюты, полагает эксперт: «Mastercard важна технологическая стабильность и размер самой криптовалюты. Я думаю, что на первом месте будет биткойн, на втором — Ethereum. Люди, которые хранят криптовалюту, должны оплачивать налоги. Странно, что они не могут своей криптовалютой расплатиться за что-то — я думаю, это вопрос времени. И Россия встанет на путь мировых держав, которые поддержали оплату криптовалютами, среди которых Швейцария, США, Япония.

Что для Mastercard важно? Увеличивать количество трансакций, их объем и оборот. И криптовалюта позволяет это делать».

Между тем главный конкурент платежной системы Mastercard — Visa — также пытается освоиться на новом для себя рынке. Недавно компания анонсировала запуск системы для покупки криптовалют, доступной для клиентов отдельных банков-партнеров. Платформа должна заработать к концу текущего года. А значит, намечается гонка за то, кто раньше представит свое технологическое решение, — Mastercard или Visa.

Лилия Галявиева