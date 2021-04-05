Власти делают ставку на блокчейн

Российский МИД призвал продвигать альтернативы системе SWIFT. Страну могут отключить от нее из-за новых санкций. Замглавы министерства иностранных дел Александр Панкин рассказал агентству «РИА Новости», что новую базу для международных финансовых расчетов можно создать на основе блокчейна и цифровых валют. По его мнению, таким образом система станет более технологически продвинутой. Кроме того, этот шаг будет лучше отражать «сложившуюся геополитическую реальность». Есть ли у России полноценная альтернатива системе SWIFT? Об этом — Сергей Гусев.

Разговоры об отключении России от системы SWIFT в последнее время, пожалуй, чаще звучат в Москве, чем в тех странах, которые намеревались ввести такие санкции. О необходимости быть начеку и уходить от западных платежных систем говорят и в Министерстве иностранных дел, и в Совете безопасности, и в Кремле.

Почему SWIFT так важен для российской экономики? Он стал стандартом для банков по всему миру, и в России тоже, говорит председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева. При этом если расчеты внутри страны можно легко переключить на отечественные системы, то все международные операции — от выплаты внешних долгов до получения денег от продажи нефти — например, в случае санкций станут проблематичными на несколько лет. «Внутри без всяких проблем мы можем заменить SWIFT на систему ЦБ или двусторонние банковские отношения — соответственно, 80% мы покроем.

Что делать с 20%, обслуживающими экспортные, импортные сделки, при которых банки отправляют платежи за пределы Российской Федерации, неизвестно.

Там как раз используется SWIFT. Что может быть заменой — это вопрос. Конечно, что возврат к старому, что переход на новое потребует определенных затрат»,— говорит Обаева.

Понимание того, что российская финансовая система балансирует на краю изоляции, у государства появилось примерно в 2014 году. Власти запустили национальную платежную систему, и тогда же стартовал аналог SWIFT от Центробанка — Система передачи финансовых сообщений (СПФС). За годы к ней подключилось около 400 игроков, в том числе больше 20 зарубежных банков. Но пока разработку ЦБ оценили в основном в России — это и есть самое слабое место любых альтернатив системы SWIFT, считает директор института стратегического анализа компании FBK Grant Thornton Игорь Николаев.

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По его словам, далеко не все готовы перейти с надежного и привычного инструмента на новые разработки, сколь угодно технологичные: «Поставьте себя на место банкиров из западных стран. Они первым же делом скажут: а чем ваша система лучше? Почему мы должны заменить SWIFT, который уже работает, на что-то другое? Это не означает, что вместо него не может появиться в принципе более совершенной в технологическом плане системы. Но здесь же возникают риски для всех контрагентов по всему миру. И зачем идти на них? В конце концов, свет клином на России не сошелся».

Тем не менее запрос на новые системы международных расчетов есть, и некоторые страны, например, Китай, активно пытаются играть на этом поле. В отличие от традиционных межбанковских операций, в сфере цифровых валют и блокчейн-технологий еще нет общепринятых стандартов. И для России здесь открывается окно возможностей, уверен руководитель направления Центра исследования финансовых технологий «Сколково—РЭШ» Егор Кривошея: «Китай недавно выступил достаточно проактивно. Пекину целесообразно продвигать какие-то технологические решения, которые бы сделали так, что цифровая валюта этой азиатской страны, если она будет выпущена, сразу будет совместима с международными потоками. Здесь с российской точки зрения это тоже может быть целесообразно.

У нас тоже есть свои инициативы по цифровому рублю. И сейчас есть хорошая возможность на первых порах, если не создать стандарты и правила для глобального обмена цифровыми валютами, то хотя бы существенно на них повлиять».

В любом случае возникает вопрос: реальна ли угроза отключения России от SWIFT? Разговоры об этом идут уже седьмой год, и активизировались они лишь после избрания Джо Байдена президентом США. При этом SWIFT — частная европейская компания. И Россия находится среди ее ведущих клиентов и по количеству, и по объему переводов.