Красное СОРМово

Роскомнадзор предупредил небольших провайдеров интернета Москвы и Подмосковье об ответственности за отсутствие оборудования СОРМ в рамках исполнения «закона Яровой». С декабря 2020 года штрафы за такое нарушение увеличились с 30–40 тыс. руб. до 100–200 тыс. руб., а в случае неуплаты регулятор может отозвать у компаний лицензию на передачу данных. Но установка оборудования обходится слишком дорого, говорят эксперты, так что провайдеры могут предпочесть штрафы или просто уйти с рынка.

Более 50 небольших провайдеров домашнего интернета из Москвы и Подмосковья в конце марта получили уведомления от управления Роскомнадзора по Центральному ФО о том, что не соблюдают лицензионные требования в части установки оборудования СОРМ (системы технических средств для оперативно-розыскных мероприятий) для выполнения требований «закона Яровой», рассказал “Ъ” гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко.

“Ъ” ознакомился с копией одного из писем. Из него следует, что об отсутствии у оператора необходимого оборудования Роскомнадзор уведомила ФСБ. За нарушение компаниям грозит штраф в рамках постановления правительства, принятого 30 декабря 2020 года. В Роскомнадзоре отказались от комментариев, в ФСБ не ответили на запрос “Ъ”.

Согласно постановлению за отсутствие СОРМ оператору грозит штраф в размере 100–200 тыс. руб., уточняет Дмитрий Галушко. До этого штраф был значительно ниже, 30–40 тыс. руб., отмечает эксперт.

По «закону Яровой» операторы с 1 июля 2018 года должны хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Хранить переговоры и сообщения операторы обязаны полгода, а сообщения по интернету — 30 дней. Емкость хранилищ операторы ежегодно должны были увеличивать на 15% в течение пяти лет.

Проблемы с организацией хранения данных, которое требуется по «закону Яровой», сохраняются у большинства операторов, говорит Дмитрий Галушко. По его словам, цена необходимого оборудования для небольших провайдеров слишком высока, она начинается от 2,5 млн руб. Сами операторы также жаловались на отсутствие сертификации оборудования СОРМ, вопрос даже дошел до суда (см. “Ъ” от 7 июня 2019 года). Интернет-провайдер «Фирма Связь» из Краснодарского края отказался закупать несертифицированное оборудование, за что ему грозили штрафы. Но в результате суд встал на сторону Роскомнадзора, признав обоснованным требование устанавливать оборудование, не прошедшее сертификацию, но необходимое по «закону Яровой» (см. “Ъ” от 24 сентября 2019 года).

Сейчас оборудование, которое должно быть установлено в рамках «закона Яровой», есть у крупных операторов и только у некоторых небольших провайдеров, говорит президент ассоциации «Ростелесеть» (объединяет 195 операторов связи) Олег Грищенко. По его словам, небольшие операторы, у которых до 5 тыс. абонентов, не способны позволить себе установить СОРМ и системы хранения данных, цена на которые может составлять от 5 млн руб. до сотен миллионов в зависимости от объема трафика.

«Многие небольшие провайдеры, скорее всего, будут вынуждены отказаться от услуг передачи данных из-за требований "закона Яровой"»,— полагает господин Грищенко. В числе таких услуг может быть, например, IPTV, кабельное TV, IP-телефония, виртуальная АТС, видеонаблюдение и другие сервисы. В МТС, «МегаФоне», «Вымпелкоме», «Ростелекоме», «Эр-Телекоме», «Акадо» отказались от комментариев.

По мнению Дмитрия Галушко, Роскомнадзор может выдать операторам, не установившим СОРМ, предписание. Если компании не выполнят его требования в определенный срок, они лишатся лицензии. Но исходя из сложившейся практики, говорит господин Галушко, ведомство скорее продолжит выписывать штрафы.

Анастасия Гаврилюк