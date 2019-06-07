«Закон Яровой» пошел по судам

Вопрос отсутствия сертификации на оборудование для «закона Яровой» дошел до суда. Интернет-провайдер «Фирма Связь» из Краснодарского края отказался закупать несертифицированное оборудование, из-за чего ему грозят штрафы за неисполнение закона. В Минкомсвязи обещают устранить «законодательную лакуну».

Интернет-провайдер «Фирма Связь» из Ейска Краснодарского края оспаривает в краевом арбитражном суде законность проверки Роскомнадзора по исполнению условий установки средств оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) для «закона Яровой», рассказал “Ъ” директор компании Сергей Субоч. По его словам, в январе 2019 года управление ФСБ по Краснодарскому краю отказалось утвердить компании план внедрения оборудования из-за того, что предложенный ей срок превышал год. После этого местное управление Роскомнадзора начало проверку, а 27 мая подало четыре иска о привлечении компании к административной ответственности, следует из картотеки суда. 6 июня, рассмотрев два протокола, суд поддержал позицию Роскомнадзора, еще два рассмотрит позднее.

Константин Носков, глава Минкомсвязи РФ, 4 июля 2018 года («РИА Новости») С каждым оператором заключены индивидуальные планы. В рамках этих планов будут учитываться и вопросы сертификации

30 мая «Фирма Связь» подала ответный иск. Компания готова начать исполнение закона, но нет сертифицированного оборудования, поясняет господин Субоч. «Нам предлагают вложиться в системы хранения, которые, возможно, будут позже сертифицированы, но мы попадали в подобную ситуацию с реализацией требований по СОРМ-2 (перехват интернет-трафика и телефонных переговоров.— “Ъ”) и СОРМ-3 (сбор и долговременное хранение информации со всех видов связи.— “Ъ”). Мы потратили деньги, а оборудование СОРМ-3 до сих пор не сертифицировано»,— поясняет он. Исполнение «закона Яровой», по его словам, потребует от компании около 14 млн руб., еще 30% этой суммы потребуется на последующее расширение хранилищ. Годовая выручка компании составляет 20 млн руб., а абонентская база — 5 тыс. подключений, говорит господин Субоч.

По «закону Яровой» с 1 июля 2018 года операторы должны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Емкость хранилищ операторы ежегодно должны увеличивать на 15% в течение пяти лет.

Минкомсвязи известно о проблеме, сертифицированного оборудования для «закона Яровой» действительно пока нет, сообщил источник “Ъ” в министерстве. «Хотя формально местные управления ФСБ и Роскомнадзора действуют в рамках закона, мы считаем, что неправильно наказывать операторов за законодательные лакуны»,— отметил он. Проблему должен решить приказ Минкомсвязи, он уже находится на регистрации в Минюсте и вступит в силу в течение месяца, утверждает собеседник. В пресс-службе Минкомсвязи от комментариев отказались.

Крупнейшие операторы уже начали закупать оборудование для «закона Яровой». Так, поставщиком для МТС и МГТС стала «Норси-Транс», сообщал “Ъ” 19 марта, стоимость составит 50 млрд руб. По словам собеседника “Ъ” на рынке связи, в Москве и некоторых центральных регионах ФСБ, согласовывая внедрение оборудования, привязывает графики к срокам его сертификации. В МТС, «Вымпелкоме» и «МегаФоне» эту информацию не комментируют. В то же время, например, в Ростовской области и Крыму операторы сталкиваются с требованиями устанавливать несертифицированное оборудование, утверждает представляющий интересы «Фирмы Связь» гендиректор «Ордерком» Дмитрий Галушко.

Оператора, по сути, наказывают за то, что он отказывается «идти навстречу» государственным органам, и шансов оспорить действия Роскомнадзора практически нет, считает аналитик Content Review Владимир Яблоков, в лучшем случае речь может идти о снижении штрафа. Отсутствие сертификации оборудования не станет весомым аргументом, чтобы не исполнять условия регулятора, согласна руководитель практики уголовного и административного права «Амулекс» Алена Зеленовская.

Юлия Тишина