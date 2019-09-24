«Закон Яровой» не потребовал сертификации

Суд признал обоснованным требование Роскомнадзора и ФСБ к операторам связи устанавливать оборудование, не прошедшее сертификацию, но необходимое для реализации «закона Яровой». В отсутствие официально одобренной техники операторы могут устанавливать опытные образцы, полагает суд. Формальная сертификация на соответствие требованиям закона не началась до сих пор.

Арбитражный суд Краснодарского края отказал интернет-провайдеру из Ейска ООО «Фирма Связь» в оспаривании предписания управления Роскомнадзора по Южному федеральному округу об устранении нарушений, следует из судебной картотеки. Как установило ведомство, истец не выполняет требования по внедрению технических средств оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), говорится в определении суда, опубликованном 18 сентября. Компания позже решит, будет ли она его оспаривать, уточнил гендиректор «Фирмы Связь» Сергей Субоч. Представитель Роскомнадзора отказался от комментариев.

Проверку «Фирмы Связь» инициировало управление ФСБ (УФСБ) по Краснодарскому краю, следует из материалов дела. В феврале оно передало в местный Роскомнадзор информацию о том, что у «Фирмы Связь» нет действующих планов и актов по вводу в эксплуатацию оборудования СОРМ. За этим последовала внеплановая проверка, в ходе которой сотрудники Роскомнадзора также не получили таких документов. «Фирма Связь» настаивала, что принимала все зависящие от нее меры, в частности, неоднократно направляла в УФСБ планы внедрения СОРМ с привязкой сроков к дате сертификации оборудования, которые служба не приняла. У контролирующего органа было достаточно оснований для вынесения предписания, решил суд.

Закон «О связи» прямо запрещает устанавливать несертифицированное оборудование, настаивает Сергей Субоч. Суд же указал, что отсутствие сертификации — не основание для освобождения от ответственности, так как до получения сертификатов операторы связи могут исполнять требования подзаконных актов к «закону Яровой» с помощью опытных образцов при соблюдении требований ФСБ.

«Фирма Связь» обслуживает 5,5 тыс. абонентов, компания применяет оборудование СОРМ, требовавшееся еще до «закона Яровой», уточняет Сергей Субоч. «Мы храним информацию в течение трех лет — кто куда ходил, на какие сайты. В "пакете Яровой" мы должны хранить всю информацию, все, что человек скачивал»,— поясняет он. Согласно полученным коммерческим предложениям, затраты на реализацию «закона Яровой» должны составить 8–17 млн руб., отмечает он. «Откуда мы эти деньги возьмем? Естественно, из развития, из инвестпроектов. Это безопасность государства, я надеюсь, но для бизнеса это обуза»,— рассуждает господин Субоч.

Нежелание устанавливать несертифицированное оборудование — это формальный повод, уловка, чтобы оттянуть момент траты денег, считает гендиректор разработчика оборудования СОРМ «Норси-Транс» Сергей Овчинников. По его словам, сейчас оборудование СОРМ сертифицируется как телекоммуникационное, а формальная сертификация на соответствие требованиям «закона Яровой» еще не началась. «На сайте органов, которые занимаются сертификацией, я такого оборудования не обнаружил»,— подтверждает гендиректор Ассоциации операторов телефонной связи Сергей Ефимов. Системы хранения данных и средства СОРМ не участвуют в процессе передачи информации от одного абонента к другому, а значит, вообще не должны сертифицироваться в качестве средств связи, рассуждает он.

Предписание Роскомнадзора не выходит за рамки правового поля, в нем установлены разумные сроки для устранения нарушений, полагает руководитель практики уголовного и административного права «Амулекс» Алена Зеленовская. «Фирма Связь», по ее мнению, не смогла доказать, что приняла все возможные меры по соблюдению требований СОРМ, а действия надзорных органов создают препятствия для предпринимательской деятельности.

Владислав Новый