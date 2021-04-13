Израиль в конце мая разрешит въезд переболевшим или привитым от COVID-19 туристам

Израиль с 23 мая открывает границы для привитых от коронавируса иностранных туристов и тех, у кого есть антитела после болезни COVID-19, сообщил The Jerusalem Post со ссылкой на решение министерств здравоохранения и туризма страны. По словам представителя Минтуризма Израиля в Москве Владимира Шкляра, еще неизвестно, относится ли это к туристам из России и привитым российской вакциной против коронавируса «Спутник V». 8 апреля Израиль разрешил привитым от коронавируса иностранцам посещать родственников в стране.

Всем желающим попасть в Израиль нужно будет сделать ПЦР-тест перед посадкой на рейс и по прибытии в аэропорт, сообщило издание.

«13 апреля совместная рабочая группа Министерства здравоохранения и Министерства туризма обнародовала решение об открытии границ Израиля для привитых и переболевших туристов. На первом этапе это будут небольшие группы в соответствии с установленной квотой. После анализа первых результатов будет изучена возможность увеличения туристического потока и допуск индивидуальных путешественников»,— приводит «Интерфакс» сообщение департамента России и СНГ Министерства туризма Израиля.

По словам господина Шкляра, еще не определен список стран, к которым относится нововведение. «В ближайшие дни рабочий комитет из представителей Минтуризма и Минздрава определится со списком стран, из которых будут принимать туристов в первую очередь. Будет ли среди них Россия и граждане, привившиеся "Спутником V", станет ясно в течение ближайших двух недель»,— сказал он газете «Известия».

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Израиле зарегистрировано 836,3 тыс. заразившихся коронавирусом. Умерли 6,3 тыс. человек с диагностированным COVID-19. 15 марта Израиль возобновил авиасообщение со всеми странами. Въезд ограничили квотой 3 тыс. человек в день. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что это не имеет отношения к туристам.

В настоящее время у России открыто авиасообщение с 29 странами, но с 15 апреля их число сократится до 27: будут прекращены полеты в Турцию и Танзанию. Регулярное и чартерное сообщение с этими странами приостановят до 1 июня.

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