Израиль разрешил привитым от коронавируса иностранцам посещать родственников

Иностранцы, прошедшие полную вакцинацию от COVID-19, с 8 апреля могут посещать своих ближайших родственников в Израиле. Об этом сообщила ТАСС министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн.

«С сегодняшнего дня вакцинированные члены семьи могут навещать своих родственников, живущих в Израиле. Это важная новость для многих тысяч новых репатриантов и одиноких солдат, а также первый шаг к возобновлению здорового вакцинированного туризма в Израиль»,— сказала госпожа Фаркаш-Хакоэн.

Отметим, что в ноябре 2020 года посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщал, что страна заинтересована в приобретении российской вакцины от коронавируса. Однако на сегодняшний день применение российского препарата «Спутник V» там не одобрено.

По данным Минздрава Израиля, сейчас в стране коронавирусной инфекцией болеют свыше 4,7 тыс. человек, из них 290 находятся в тяжелом состоянии. С 20 декабря в стране идет массовая вакцинация населения. Сейчас первую дозу вакцины получили более 5,29 млн израильтян, вторую — более 4,89 млн.

О том, как проходит вакцинация в Израиле,— в интервью гериатрической медсестры Клаудии Консон “Ъ”.