Комплекс Kin Up в Самаре пустят с молотка за 930 млн рублей

Положение о порядке продажи собственности ООО «Самарский деловой центр» прошло процедуру согласования. Имущество включает комплекс Kin Up на ул. Лесной в Самаре. Об этом сообщается на сайте ЕФРСБ.

Начальная стоимость всего имущества равна 930,9 млн руб. Из них 522,5 млн руб. – залог у АО АКБ «Газбанк». В списке продаваемого имущества значатся 370 позиций, включая нежилые корпуса, землю под ними и технику с транспортом.

В частности, два корпуса в составе комплекса Kin Up являются самым дорогим имуществом на торгах. За них предлагают заплатить соответственно 272,5 и 89,5 млн руб. Само здание Kin Up оценено в 66,2 млн руб. Ранее сообщалось о том, что ООО «Самарский деловой центр» было признано банкротом в 2018 году.

Георгий Портнов