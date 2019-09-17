Владелец развлекательного центра Kin Up в Самаре признан банкротом

Арбитражный суд Самарской области признал ООО «Самарский деловой центр» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.

«В отношении него (ООО «Самарский деловой центр».– “Ъ-Волга”) введено конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Нехина Анна Александровна»,– говорится в сообщении.

Банкротство ООО «Самарский деловой центр» инициировала инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Самары. В числе прочего в собственности компании находится развлекательный центр Kin Up на ул. Лесная в Самаре.

Георгий Портнов