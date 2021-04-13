ОПЕК ухудшила прогноз нефтедобычи в России в 2021 году

ОПЕК прогнозирует суточный рост добычи нефти и конденсата в России на 0,01 млн баррелей в 2021 году, следует из апрельского отчета организации. В целом добыча в стране, по оценке картеля, достигнет 10,6 млн баррелей в сутки. Ранее организация ожидала увеличения суточного объема добычи нефти в РФ на 0,07 млн баррелей по сравнению с уровнем 2020 года.

«В 2021 году прогнозируется рост добычи нефти и конденсата в России на 0,01 млн баррелей в сутки, до 10,6 млн баррелей в сутки,— говорится в отчете.— По предварительным данным, добыча нефти и конденсата в России в марте в месячном выражении увеличилась до 10,55 млн баррелей в сутки, но по сравнению с мартом 2020 года сократилась на 1,11 млн баррелей в сутки».

Организация отмечает, что добыча нефти и конденсата в России в первом квартале 2021 года увеличилась на 0,16 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим кварталом.

1 апреля альянс ОПЕК+ договорился о постепенном наращивании объемов нефтедобычи с мая. В рамках сделки Россия в мае—июле нарастит добычу на 114 тыс. баррелей в сутки.

Согласно проекту генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2035 года, добыча нефти и конденсата в РФ может уже никогда не превысить уровень 2019 года 561 млн тонн. Соответствующий «инерционный» сценарий предполагает, что к 2029 году добыча вырастет до 554 млн тонн, а затем снизится на 18%, до 471 млн в 2035 году.

О перспективах повтора нефтяного рекорда 2019 года — в материале “Ъ” «Добылое и думы».